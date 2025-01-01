En 2026
Shawinigan reconduit son programme de contrôle des insectes piqueurs
Par Salle des nouvelles
La Ville de Shawinigan reconduit son Programme de contrôle des insectes piqueurs pour l’année 2026. Étant en place depuis 2012, il permet de réduire de plus de 80 % en moyenne de ces insectes sur le territoire.
Cette mesure a été adopté par le conseil municipal sur division à huit contre deux votes. Mentionnons que le montant par compte de taxes passera de 39,75 $ à 32 $.
La firme GDG Environnement a été sélectionnée pour assurer les opérations de contrôle en 2026 à la suite d’un appel d’offres public, pour un montant de 750 000 $, soit une baisse de près de 17 % par rapport à 2025.
Pour aller de l’avant avec le Programme de contrôle des insectes piqueurs, la Ville doit obtenir un certificat d’autorisation du ministère de l’Environnement du Québec. Le bio-larvicide épandu par voie terrestre ou aérienne est le Bacillus thuringiensis israelensis (BTI).
Les propriétaires qui ne souhaitent pas que des traitements au BTI soient réalisés sur leur terrain peuvent soumettre une demande d’exclusion auprès de la Ville.