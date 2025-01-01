Station du Lac-à-la-Pêche
Mise au point sur le dysfonctionnement du traitement de l’eau
Par Salle des nouvelles
Le maire de Shawinigan Michel Angers fait le point sur la progression ainsi que l’historique du dossier de la Station de traitement de l’eau du Lac-à-la-Pêche (STELAP); un dossier qui a ponctué les quatre années du présent mandat.
Rappelons que le gouvernement du Québec a confirmé un soutien financier à la Ville de Shawinigan de 17 000 000 $ pour que la Ville soit en mesure d’assumer les frais additionnels liés au maintien de la solution transitoire. Ces deux décrets se décrivent comme suit : 13,6 M$ pour la phase transitoire et 3,4 M$ pour l’achat de membranes pour la station. Ces deux décrets prennent actuellement fin en mars 2026. Une somme de 36 M$ a également été dégagée par le gouvernement du Québec; cette somme représente le résiduel de 3 règlements d’emprunt que nous avons contracté pour le projet d’assainissement des eaux du Lac-à-la-Tortue, la Marina de Grand-Mère et les stations du Lac-à-la-Pêche et du Lac-des- Piles.
Qualité de l’eau potable
En avril 2024, la Ville a déposé un 2e plan pour la réduction des THM (trihalométhanes) et les AHA (acides haloacétiques), depuis la remise en marche de la STELAP, qui prévoyait du rinçage et des purges du réseau. Mis en place dès juin de la même année et complété à la fin de la période estivale, ce plan n’a cependant pas donné les résultats escomptés.
Ce qui mène au 5 juin 2025, où un 2e avis de non-conformité est transmis pour les mêmes raisons qu’en 2024.
Depuis la remise en marche de la station en juillet 2022, la Ville n’a donc pas été en mesure de respecter les normes établies par le Règlement sur la qualité de l’eau potable, en regard de la présence des sous-produits de la désinfection, soit les THM et les AHA.
« Pour nous, la priorité était et demeure de conserver l’équilibre fragile de notre usine, tout en fournissant une eau de qualité pour les citoyennes et citoyens. Les analyses démontrent que, pour réduire efficacement les THM et les AHA, il faut éliminer davantage de matière organique avant la désinfection. Or, augmenter les produits de traitement à court terme risquerait d’endommager les membranes de filtration, essentielles au bon fonctionnement de la station, ce qui pourrait nous mener vers un retour à un avis d’ébullition », souligne le maire Michel Angers.
Ruisseau Perchaude
Les travaux de nettoyage du ruisseau Perchaude ont pris fin au cours des dernières semaines, et ce, à la satisfaction du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP). Au total, les 2 phases de nettoyage auront coûté 2,7 M$; frais qui sont ajoutés à la poursuite actuellement en cours.
Solution permanente
Une demande d’aide financière a été déposée en février 2024 dans le cadre du Programme d’infrastructures municipales d’eau 2023 (PRIMEAU). Cette demande visait l’identification d’une solution permanente, qui sera déterminée à la suite d’une étude préliminaire.
Tel que communiqué le 4 mars 2025, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) a informé la Ville que la problématique soumise avait été présélectionnée aux fins d’aide financière. Une fois l’étude préliminaire complétée, la Ville pourra préparer le devis de services professionnels permettant la préparation des plans et devis conditionnellement à l’approbation du ministère de l’Environnement. Si les coûts des études sont acceptés par le MAMH, une promesse d’aide financière pourra être accordée pour cette étape dans le cadre du programme PRIMEAU pouvant aller jusqu’à 85 % des coûts admissibles.
Une fois l’étude préliminaire complétée, la Ville pourra confirmer les coûts liés à la réalisation/construction du projet. Si ces coûts sont acceptés par le MAMH, une promesse d’aide financière pourra être accordée pour cette étape dans le cadre du programme PRIMEAU pouvant aller jusqu’à 85 % des coûts admissibles. À ce jour, le conseil municipal de la Ville a entériné 2 règlements d’emprunt totalisant 13,2 M$. Jusqu’ici, 1,4 M$ de cette somme ont été engagés.
Poursuite
Au mois d’août 2022, la Ville de Shawinigan a déposé une demande reconventionnelle de 23,3 M$ à l’entrepreneur général Allen, à Nordikeau, à la firme d'ingénierie WSP, qui a conçu les plans de la station, et à Suez, le fournisseur de la technologie de filtration membranaire. À ce jour, la poursuite suit son cours.
Rencontre à venir
La Ville va rencontrer le MELCCFP ainsi que la direction de la Santé publique en novembre; rencontre au cours de laquelle seront discutés des plans visant un retour graduel à un respect du Règlement sur la qualité de l’eau potable. La Ville s’engage à communiquer les résultats de cette rencontre dès qu’un plan de match définitif sera établi.
En terminant, il importe de rappeler que la Ville est en discussion constante avec les ministères de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et des Affaires municipales et de l'Habitation depuis le jour 1 de ce dossier.