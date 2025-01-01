Nous joindre
Résolution adoptée au conseil de ville

Shawinigan appuie le mouvement « Le communautaire à boutte! »

durée 10h44
22 octobre 2025
Par Salle des nouvelles

La Ville de Shawinigan exprime publiquement son appui au mouvement « Le communautaire à boutte! », initié par des organismes de Shawinigan et de Mékinac. D’ailleurs, une résolution a été adoptée à cet effet lors de la séance publique du conseil municipal du 2 octobre dernier.

Par cet appui, le conseil souhaite reconnaître le rôle essentiel que jouent les organismes communautaires dans la vitalité sociale, économique et humaine de nos milieux.

Alors que les besoins sont multiples et que le financement public demeure insuffisant, les organismes communautaires se retrouvent à bout de souffle et souhaitent une réelle reconnaissance et un financement adéquat afin de répondre à leur mission.

Initié par les organismes de Shawinigan, ce mouvement prend maintenant de l’ampleur et rassemble une multitude d’organisations portant les valeurs de solidarité, de justice sociale et de dignité.

« Les organismes communautaires sont des piliers essentiels de la cohésion sociale. Par leurs actions, ils contribuent à maintenir le tissu social de notre communauté. Leur engagement est indispensable pour la Ville qui ne peut pas, à elle seule, répondre à l’ensemble des besoins sociaux de sa population », explique le maire Michel Angers. « Ce sont des partenaires essentiels au développement social et à la qualité de vie dans nos milieux. »

