Maximum d'un bac à déchets par unité d’habitation à Shawinigan

Selon la règlementation municipale de la Ville de Shawinigan, chaque unité d'habitation a le droit qu'à un seul bac roulant pour la collecte des déchets domestiques.

La Ville tenait à rappeler aux citoyens que cette règle est en vigueur depuis 2021. Pour ce faire, elle présente des exemples de limite de bacs roulants gris ou verts pour chaque type d'habitation.

Un maison unifamiliale a le droit à un bac, un triplez à trois bacs, et un immeuble à quatre logements à quatre bacs maximum.

Pour en savoir plus, les résidents sont invités à consulter les règlements municipaux (SH-1, titre 10 – Environnement; SH-749 – taxes et compensations 2025) au www.shawinigan.ca/reglements.

Conseils pour réduire l’utilisation du bac à déchets

Pour diminuer l'utilisation du bac à déchets, on offre des conseils pour maximiser l'utilisation des deux autres bacs disponibles.

Le bac de récupération qui est de couleur bleu peut maintenant recueillir tous les contenants, emballages et imprimés, incluant entre autres le plastique n° 6 (ex. : petits pots de yogourt), les sacs de chips et la styromousse.

Le bac à compost de couleur brun peut recevoir tout ce qui se mange, tout ce qui pousse et les cartons et papiers souillés. À cela s’ajoute la litière, les excréments d’animaux domestiques et les cendres froides.

De plus, il y a la possibilité d'utiliser l’application « Ça va où? » ou leur site Web, pour vous aider dans le tri de vos matières.

Il y a l'option d'apporter à l’écocentre les matières non acceptées dans les ordures (ex. : encombrants, résidus domestiques dangereux, matériaux de construction).

Et finalement, on peut favoriser la réduction à la source.