Dix pompiers de Bécancour honorés pour leur engagement

Le Service incendie et de la sécurité publique de la Ville de Bécancour a rendu hommage, le 15 décembre dernier, à 10 pompiers ayant cumulé entre 5 et 40 années de service en 2025.

Cette année, les pompiers mis à l’honneur sont : Claude Bergeron (40 ans), Dominique Allard (30 ans), Serge Morin (30 ans), Richard Jr Larivée (20 ans), Simon Blanchette (15 ans), Pascal Croteau (10 ans), Kevin Collins (10 ans), Patrick Savard (5 ans) et Maxim Mingo (5ans).

De plus, à la liste de ces pompiers honorés s’ajoute Daniel Panneton, qui a reçu la Médaille des pompiers pour services distingués pour ses 20 ans de service complétés en 2024.

Mentionnons que cet événement a aussi été l’occasion de procéder à la remise officielle des diplômes émis à quelques pompières et pompiers au cours de la dernière année.

Activités de prévention et de sensibilisation

Au cours des derniers mois, l’équipe du Service incendie de la Ville de Bécancour a mené des visites dans plusieurs écoles et résidences pour aînés afin de promouvoir la prévention des incendies, dans le cadre de la Semaine de la prévention des incendies.

Par ailleurs, une journée portes ouvertes a eu lieu le 6 septembre dernier à la caserne centrale, attirant plusieurs centaines de visiteurs et de familles.