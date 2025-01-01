Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Entre 5 et 40 années de service

Dix pompiers de Bécancour honorés pour leur engagement

durée 11h00
18 décembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

imprimante
email
Par Salle des nouvelles

Le Service incendie et de la sécurité publique de la Ville de Bécancour a rendu hommage, le 15 décembre dernier, à 10 pompiers ayant cumulé entre 5 et 40 années de service en 2025.

Cette année, les pompiers mis à l’honneur sont : Claude Bergeron (40 ans), Dominique Allard (30 ans), Serge Morin (30 ans), Richard Jr Larivée (20 ans), Simon Blanchette (15 ans), Pascal Croteau (10 ans), Kevin Collins (10 ans), Patrick Savard (5 ans) et Maxim Mingo (5ans). 

De plus, à la liste de ces pompiers honorés s’ajoute Daniel Panneton, qui a reçu la Médaille des pompiers pour services distingués pour ses 20 ans de service complétés en 2024.

Mentionnons que cet événement a aussi été l’occasion de procéder à la remise officielle des diplômes émis à quelques pompières et pompiers au cours de la dernière année.

Activités de prévention et de sensibilisation

Au cours des derniers mois, l’équipe du Service incendie de la Ville de Bécancour a mené des visites dans plusieurs écoles et résidences pour aînés afin de promouvoir la prévention des incendies, dans le cadre de la Semaine de la prévention des incendies.

Par ailleurs, une journée portes ouvertes a eu lieu le 6 septembre dernier à la caserne centrale, attirant plusieurs centaines de visiteurs et de familles.

 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Les Canadiens font toujours confiance aux vaccins, mais cette confiance a diminué

Publié hier à 18h00

Les Canadiens font toujours confiance aux vaccins, mais cette confiance a diminué

Environ les trois quarts des adultes canadiens font toujours confiance aux vaccins, selon un nouveau sondage, mais cette confiance s'est quelque peu effritée au cours des cinq dernières années. Lors du coup de sonde de la division de Léger consacrée à la recherche dans le domaine de la santé, 74 % des personnes interrogées se sont dites «très ...

LIRE LA SUITE
La population canadienne a légèrement diminué au troisième trimestre de 2025

Publié hier à 15h00

La population canadienne a légèrement diminué au troisième trimestre de 2025

Statistique Canada indique que la population du pays a diminué de 0,2 % au troisième trimestre, la baisse du nombre de résidents non permanents ayant atteint son plus fort niveau jamais enregistré. Selon les estimations préliminaires de l'agence, la population a diminué de 76 068 personnes entre le 1er juillet et le 1er octobre, ce qui porte le ...

LIRE LA SUITE
Le père Noël répondra aux milliers de lettres des enfants cette année

Publié le 16 décembre 2025

Le père Noël répondra aux milliers de lettres des enfants cette année

Les centaines de milliers d'enfants qui ont écrit au père Noël pour lui faire part de leurs souhaits recevront une réponse cette année. L'an dernier, une grève chez Postes Canada avait fait en sorte que le père Noël n'avait pas pu répondre aux enfants qui lui avaient écrit, même s'il avait lu toutes leurs lettres. Cette année, tous les enfants ...

LIRE LA SUITE