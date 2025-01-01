La population canadienne a légèrement diminué au troisième trimestre de 2025

Statistique Canada indique que la population du pays a diminué de 0,2 % au troisième trimestre, la baisse du nombre de résidents non permanents ayant atteint son plus fort niveau jamais enregistré.

Selon les estimations préliminaires de l'agence, la population a diminué de 76 068 personnes entre le 1er juillet et le 1er octobre, ce qui porte le nombre d'habitants au Canada à 41 575 585.

Ce résultat contraste avec une augmentation de 231 803 personnes au troisième trimestre de 2024.

Cette baisse globale s'explique par la diminution de 176 479 résidents non permanents au Canada au troisième trimestre, la plus forte baisse depuis le début des enregistrements comparables au troisième trimestre de 1971. L'émigration nette s'est traduite par une perte de 20 056 personnes.

Toutefois, cette baisse a été partiellement compensée par l'immigration permanente, le Canada ayant accueilli 102 867 immigrants au cours du trimestre.

L'accroissement naturel, qui correspond au nombre de naissances moins le nombre de décès, s'est élevé à 17 600 pour le trimestre.

La population au Québec à 9 058 089 personnes

Au Québec, le nombre de résidents non permanents a diminué de 2,8 %, soit 15 989 personnes de moins, au cours du trimestre.

L'accroissement naturel de la population québécoise était pour sa part de 2650 personnes pour le trimestre.

La population au Québec était de 9 058 089 personnes, le 1er octobre 2025.