Remplacement de la dalle centrale du pont Laviolette
Pont Laviolette : Travaux intensifs du 19 au 22 septembre
Par Salle des nouvelles
Le ministère des Transports et de la Mobilité durable rappelle aux usagers de la route que des travaux intensifs sont prévus sur le pont Laviolette lors de la prochaine fin de semaine.
Une seule voie de 3,2 m sera disponible par direction, du vendredi 19 septembre, 20 h, au lundi 22 septembre, 6 h 30.
Les fermetures suivantes seront également en vigueur :
-
La sortie 181-N (Route 138, rue Notre-Dame O. boul. Gene-H.-Kruger);
-
L’accès à l’autoroute 55 en direction nord par l’autoroute 30;
-
L’accès à l’autoroute 55 en direction sud par le boulevard Arthur-Rousseau;
- L’accès à l’autoroute 55 en direction nord par l’avenue Godefroy.
Des travaux intensifs sont également prévus lors des deux fins de semaine suivantes. À noter que ces interventions sont tributaires de conditions météorologiques favorables.
Congestion majeure à prévoir : conseils aux usagers
Les usagers sont invités à consulter la carte interactive sur le site Québec 511 avant de se déplacer afin de déterminer la période la plus appropriée et le meilleur itinéraire en fonction de leur destination. Il est préférable d’éviter les tronçons urbains des autoroutes 40 et 55, particulièrement pour les usagers se déplaçant à l’intérieur de la ville de Trois-Rivières.
Le Ministère rappelle aux usagers de la route l’importance de vérifier les niveaux d’électricité et de carburant de leur véhicule avant de prendre la route afin d’éviter des pannes en cas de congestion majeure.
Le respect de la signalisation et de la limite de vitesse ainsi que la courtoisie aux approches du pont sont également essentiels.