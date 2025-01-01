Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Remplacement de la dalle centrale du pont Laviolette

Pont Laviolette : Travaux intensifs du 19 au 22 septembre

durée 11h00
18 septembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par Salle des nouvelles

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable rappelle aux usagers de la route que des travaux intensifs sont prévus sur le pont Laviolette lors de la prochaine fin de semaine.

Une seule voie de 3,2 m sera disponible par direction, du vendredi 19 septembre, 20 h, au lundi 22 septembre, 6 h 30.

Les fermetures suivantes seront également en vigueur :

  • La sortie 181-N (Route 138, rue Notre-Dame O. boul. Gene-H.-Kruger);

  • L’accès à l’autoroute 55 en direction nord par l’autoroute 30;

  • L’accès à l’autoroute 55 en direction sud par le boulevard Arthur-Rousseau;

  • L’accès à l’autoroute 55 en direction nord par l’avenue Godefroy.

Des travaux intensifs sont également prévus lors des deux fins de semaine suivantes. À noter que ces interventions sont tributaires de conditions météorologiques favorables.

Congestion majeure à prévoir : conseils aux usagers

Les usagers sont invités à consulter la carte interactive sur le site Québec 511 avant de se déplacer afin de déterminer la période la plus appropriée et le meilleur itinéraire en fonction de leur destination. Il est préférable d’éviter les tronçons urbains des autoroutes 40 et 55, particulièrement pour les usagers se déplaçant à l’intérieur de la ville de Trois-Rivières.

Le Ministère rappelle aux usagers de la route l’importance de vérifier les niveaux d’électricité et de carburant de leur véhicule avant de prendre la route afin d’éviter des pannes en cas de congestion majeure.

Le respect de la signalisation et de la limite de vitesse ainsi que la courtoisie aux approches du pont sont également essentiels.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Un Trifluvien remporte le gros lot à La Poule aux œufs d’or

Publié à 10h00

Un Trifluvien remporte le gros lot à La Poule aux œufs d’or

Le Trifluvien, Claude Manseau, a remporté le gros lot à l’émission La Poule aux œufs d’or du 14 septembre dernier. Le septuagénaire n'a pu s'empêché de s'exclamer d'un « J’en reviens pas! », après avoir découvert qu’il avait gagné un total de 487 000 $. La participation de M. Manseau à l'émission découle de la réception d'un courriel de ...

LIRE LA SUITE
Plus de 428 000 Québécois quittent les urgences sans avoir été soignés

Publié à 9h00

Plus de 428 000 Québécois quittent les urgences sans avoir été soignés

Des centaines de milliers de Canadiens quittent chaque année les urgences sans avoir été soignés, une tendance qui continue de prendre de l'ampleur. Le Québec est la province qui compte le plus de patients qui repartent à la maison sans soins, et de très loin. Selon un rapport de l'Institut économique de Montréal (IEDM) publié jeudi, en ...

LIRE LA SUITE
Les mariages de couples du même genre augmentent, mais le mariage reste peu fréquent

Publié hier à 18h00

Les mariages de couples du même genre augmentent, mais le mariage reste peu fréquent

Vingt ans après avoir été légalisés au Québec en 2004, les mariages de couples du même genre ont atteint un sommet en 2024, soit 743, mais ces mariages ne représentent toujours que 3 % de l’ensemble des mariages, une proportion qui est relativement stable depuis quelques années. Dans son Bulletin sur les mariages en 2024 publié mercredi, ...

LIRE LA SUITE