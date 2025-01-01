Un Trifluvien remporte le gros lot à La Poule aux œufs d’or

Le Trifluvien, Claude Manseau, a remporté le gros lot à l’émission La Poule aux œufs d’or du 14 septembre dernier.

Le septuagénaire n'a pu s'empêché de s'exclamer d'un « J’en reviens pas! », après avoir découvert qu’il avait gagné un total de 487 000 $.

La participation de M. Manseau à l'émission découle de la réception d'un courriel de Loto-Québec lui indiquant qu’on lui offrait 2 $ pour jouer en ligne. Avec ce montant, il a décidé d’acheter un billet de La Poule aux œufs d’or, qui s’est avéré gagnant d’une participation télé. Lui et sa conjointe ont eut du mal à y croire sur le moment : « Je n’ai jamais rien gagné de ma vie! », a-t-il raconté.

À l’émission, il a opté pour l’œuf numéro 8, chiffre qui correspond à la date de naissance de sa petite-fille. Cet œuf renfermait le gros lot, qui s’élevait à 475 000 $. À ce montant sont venus s’additionner les 12 000 $ que l'heureux gagnant a remportés au jeu des portes, pour un gain total de 487 000 $.

Avec la somme remportée, il songe à faire un voyage à travers le Canada.