AVIS DE CLÔTURE D'INVENTAIRE

Prenez avis que Normand POISSON, en son vivant domicilié au 695, Côte Richelieu, appartement 127, Trois-Rivières, Québec, G9A 5T8, est décédé à Trois-Rivières, le 13 mars 2024. Un inventaire de ses biens a été dressé conformément à la loi.

Il peut être consulté par les intéressés à l’étude de Me Frédéric Blain, notaire, située au 460, rue du Parc, bureau 404 (4e étage), Saint-Eustache (Québec) J7R 0C9, sur rendez-vous seulement.

Donné ce 15 septembre 2025 à Saint-Eustache.

Denis POISSON, liquidateur