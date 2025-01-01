Ville de Shawinigan
La RTCS tient sa prochaine séance publique le 18 septembre
Le jeudi 18 septembre, la Régie de transport en commun de Shawinigan (RTCS) tient sa prochaine séance publique ouverte à tous les usagers.
Les personnes intéressées à assister à la séance sont attendues à 18 h , à la salle du conseil de l’hôtel de ville de Shawinigan. Les portes ouvriront à 17 h 45.
Pour toute information concernant la RTCS, vous pouvez consulter le site web à l’adresse suivante : www.shawinigan.ca/rtcs.