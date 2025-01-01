La RTCS tient sa prochaine séance publique le 18 septembre

Le jeudi 18 septembre, la Régie de transport en commun de Shawinigan (RTCS) tient sa prochaine séance publique ouverte à tous les usagers.

Les personnes intéressées à assister à la séance sont attendues à 18 h , à la salle du conseil de l’hôtel de ville de Shawinigan. Les portes ouvriront à 17 h 45.

Pour toute information concernant la RTCS, vous pouvez consulter le site web à l’adresse suivante : www.shawinigan.ca/rtcs.