Ville de Shawinigan

La RTCS tient sa prochaine séance publique le 18 septembre

durée 11h00
16 septembre 2025
Gabrielle Denoncourt
Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

Le jeudi 18 septembre, la Régie de transport en commun de Shawinigan (RTCS) tient sa prochaine séance publique ouverte à tous les usagers.

Les personnes intéressées à assister à la séance sont attendues à 18 h , à la salle du conseil de l’hôtel de ville de Shawinigan. Les portes ouvriront à 17 h 45.

Pour toute information concernant la RTCS, vous pouvez consulter le site web à l’adresse suivante : www.shawinigan.ca/rtcs.

 

