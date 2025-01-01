Nous joindre
Shawinigan

La conduite près de la station de pompage de la 10e Avenue réparée

durée 11h00
12 septembre 2025
Gabrielle Denoncourt
Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

Le bris de la conduite près de la station de pompage de la 105e Avenue dans le secteur de Shawinigan-Sud est finalement réparée. 

La Ville informe que la situation est maintenant de retour à la normale et que les citoyens peuvent reprendre leurs habitudes. 

D'ailleurs, ils sont remerciés d'avoir réduits leurs rejets d'eaux usées durant la période des travaux. Cela a eu un effet positif sur l'environnement et sur le travail des équipes. 

 

