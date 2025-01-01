Trois Caisses Desjardins de la région
Un don de 78 000 $ à la Fondation Santé Bécancour-Nicolet-Yamaska
Par Salle des nouvelles
La Fondation Santé Bécancour-Nicolet-Yamaska annonce que Desjardins lui remettra un don de 78 000 $ grâce à la générosité des trois Caisses Desjardins de la région soit Nicolet, Godefroy et Gentilly-Lévrard- Rivière du Chêne.
Grâce à Desjardins, deux importants projets en santé pourront être réalisés : Cinq appareils de support au diagnostic d'apnée du sommeil (polygraphie cardiorespiratoire) à domicile et aide à la mise en place d’une unité adaptée pour les résidents avec symptômes comportementaux et psychologiques de la démence (SCPD) modérés et sévères au Centre d’hébergement St-Célestin et un projecteur de jeu virtuel au Centre multiservices de santé et de services sociaux Christ-Roi de Nicolet permettant d'offrir une activité occupationnelle aux résidents vivant avec des troubles cognitifs.
Danielle Gamelin, directrice de la Fondation a tenu à mentionner que « ces deux projets prouvent encore une fois que la Fondation est présente dans l’ensemble du territoire et que les dons distribués constituent une réelle valeur ajoutée à l’offre de service déjà présente, et ce, pour le plus grand bénéfice de NOTRE population ».
Desjardins souhaitait rendre concret son engagement une fois de plus et a fait le choix d’appuyer financièrement la Fondation. « Nous avons le privilège d’avoir accès à des services et des soins de santé de proximité et de qualité. Notre appui à la Fondation vient donc confirmer toute l’importance que cela représente pour nos communautés. Ce partenariat incarne également nos valeurs de coopération et d’engagement envers notre milieu » précise Julie Côté, directrice générale de la Caisse Desjardins de Nicolet et porte-parole des trois Caisses Desjardins de la région.