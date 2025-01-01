Nous joindre
Trois Caisses Desjardins de la région

Un don de 78 000 $ à la Fondation Santé Bécancour-Nicolet-Yamaska

durée 10h00
12 septembre 2025
Par Salle des nouvelles

La Fondation Santé Bécancour-Nicolet-Yamaska annonce que Desjardins lui remettra un don de 78 000 $ grâce à la générosité des trois Caisses Desjardins de la région soit Nicolet, Godefroy et Gentilly-Lévrard- Rivière du Chêne.

Grâce à Desjardins, deux importants projets en santé pourront être réalisés : Cinq appareils de support au diagnostic d'apnée du sommeil (polygraphie cardiorespiratoire) à domicile et aide à la mise en place d’une unité adaptée pour les résidents avec symptômes comportementaux et psychologiques de la démence (SCPD) modérés et sévères au Centre d’hébergement St-Célestin et un projecteur de jeu virtuel au Centre multiservices de santé et de services sociaux Christ-Roi de Nicolet permettant d'offrir une activité occupationnelle aux résidents vivant avec des troubles cognitifs.

Danielle Gamelin, directrice de la Fondation a tenu à mentionner que « ces deux projets prouvent encore une fois que la Fondation est présente dans l’ensemble du territoire et que les dons distribués constituent une réelle valeur ajoutée à l’offre de service déjà présente, et ce, pour le plus grand bénéfice de NOTRE population ».

Desjardins souhaitait rendre concret son engagement une fois de plus et a fait le choix d’appuyer financièrement la Fondation. « Nous avons le privilège d’avoir accès à des services et des soins de santé de proximité et de qualité. Notre appui à la Fondation vient donc confirmer toute l’importance que cela représente pour nos communautés. Ce partenariat incarne également nos valeurs de coopération et d’engagement envers notre milieu » précise Julie Côté, directrice générale de la Caisse Desjardins de Nicolet et porte-parole des trois Caisses Desjardins de la région.

