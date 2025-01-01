RTCS: L'autobus gratuit pour tous le 17 septembre

Nous joindre
9 septembre 2025
Par Salle des nouvelles

Dans le cadre du mois Défi sans auto solo, la Régie de transport en commun de Shawinigan (RTCS) offre le transport en commun régulier gratuitement à tous, le mercredi 17 septembre prochain.

Le transport en commun régulier sera offert gratuitement toute la journée. Cette initiative vise à promouvoir l’utilisation des modes de transport alternatifs. Prenez note que la gratuité n’est pas offerte pour le transport adapté et l’accès-bus.

Le Défi sans auto solo, ce n’est pas seulement l’affaire d’une journée ! Renseignez-vous pour en connaître plus sur cette initiative qui se déroule durant tout le mois de septembre : www.defisansauto.com/

