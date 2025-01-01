Démolition de l’ancien pont des Piles à Shawinigan
Interdiction temporaire de naviguer sur la rivière Saint-Maurice
Par Salle des nouvelles
Du 8 au 12 septembre inclusivement, les utilisateurs de la rivière Saint-Maurice sera complètement fermée à la navigation en raison du début des travaux de démolition de l’ancien pont des Piles.
Cette intervention majeure fait suite à la mise en service du nouveau pont des Piles, le 15 août dernier, qui assure désormais la circulation routière de l’autoroute 55 à la route 155. Avec la nouvelle structure en fonction, les équipes peuvent amorcer la première phase de démolition de l’ouvrage existant.
Pour des raisons de sécurité, aucune navigation ne sera permise de jour comme de nuit dans le secteur du pont pendant la période de fermeture complète. Les travaux de démolition s’échelonneront sur plusieurs semaines, mais le Ministère a planifié cette fermeture totale pendant la semaine afin de réduire les répercussions sur les activités nautiques durant les fins de semaine. La circulation routière ne sera quant à elle pas affectée par cette étape.
Un sentier de portage sera balisé pour les embarcations légères afin de permettre la poursuite des déplacements de ce type de navigation sur la rivière malgré l’entrave.
Rappel des conditions de navigation pendant les travaux
En dehors de cette période de fermeture complète, un chenal de navigation d’une largeur de 30 m (98 pi) est maintenu en tout temps dans la zone de travaux, avec un tirant d’air de 12 m (40 pi). Les embarcations dépassant cette hauteur ne peuvent circuler sous le pont. La voie maritime est balisée à l’aide de bouées et de panneaux d’affichage maritime pour délimiter les zones de travaux.