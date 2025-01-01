Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Démolition de l’ancien pont des Piles à Shawinigan

Interdiction temporaire de naviguer sur la rivière Saint-Maurice

durée 11h03
3 septembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par Salle des nouvelles

Du 8 au 12 septembre inclusivement, les utilisateurs de la rivière Saint-Maurice sera complètement fermée à la navigation en raison du début des travaux de démolition de l’ancien pont des Piles.

Cette intervention majeure fait suite à la mise en service du nouveau pont des Piles, le 15 août dernier, qui assure désormais la circulation routière de l’autoroute 55 à la route 155. Avec la nouvelle structure en fonction, les équipes peuvent amorcer la première phase de démolition de l’ouvrage existant.

Pour des raisons de sécurité, aucune navigation ne sera permise de jour comme de nuit dans le secteur du pont pendant la période de fermeture complète. Les travaux de démolition s’échelonneront sur plusieurs semaines, mais le Ministère a planifié cette fermeture totale pendant la semaine afin de réduire les répercussions sur les activités nautiques durant les fins de semaine. La circulation routière ne sera quant à elle pas affectée par cette étape.

Un sentier de portage sera balisé pour les embarcations légères afin de permettre la poursuite des déplacements de ce type de navigation sur la rivière malgré l’entrave.

Rappel des conditions de navigation pendant les travaux

En dehors de cette période de fermeture complète, un chenal de navigation d’une largeur de 30 m (98 pi) est maintenu en tout temps dans la zone de travaux, avec un tirant d’air de 12 m (40 pi). Les embarcations dépassant cette hauteur ne peuvent circuler sous le pont. La voie maritime est balisée à l’aide de bouées et de panneaux d’affichage maritime pour délimiter les zones de travaux.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Autoroute 40 : Début des travaux de mise en place d’un nouveau ponceau

Publié le 28 août 2025

Autoroute 40 : Début des travaux de mise en place d’un nouveau ponceau

Les travaux visant à remplacer le ponceau qui s'est affaissé sous l'autoroute 40, entre le chemin de Joliette, à Lanoraie et la route 158, à Berthierville, ont débuté et doivent durer entre 4 et 5 semaines.  Le ministère des Transports indique que les interventions seront réalisées de 7 h à 19 h, sept jours sur sept, et se dérouleront en deux ...

LIRE LA SUITE
Une campagne pour le respect des stationnements réservés

Publié le 27 août 2025

Une campagne pour le respect des stationnements réservés

La Ville de Shawinigan déploie cette semaine une nouvelle campagne de sensibilisation visant à rappeler l’importance de respecter les espaces de stationnement réservés aux personnes handicapées. Dans une vingtaine de stationnements municipaux, les citoyennes et citoyens remarqueront de nouvelles affiches installées devant les espaces ...

LIRE LA SUITE
Circulation à contresens sur l'autoroute 40 entre Berthierville et Lanoraie

Publié le 26 août 2025

Circulation à contresens sur l'autoroute 40 entre Berthierville et Lanoraie

Le ministère des Transports a mis en place une circulation à contresens sur l’autoroute 40, entre la route 158, à Berthierville, et le chemin de Joliette, à Lanoraie. Ainsi, une voie par direction est disponible. Des épisodes de congestion sont à prévoir dans le secteur. Pour les déplacements entre Trois-Rivières et Montréal, le ...

LIRE LA SUITE