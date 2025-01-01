Ville de Shawinigan
Une campagne pour le respect des stationnements réservés
Par Salle des nouvelles
La Ville de Shawinigan déploie cette semaine une nouvelle campagne de sensibilisation visant à rappeler l’importance de respecter les espaces de stationnement réservés aux personnes handicapées.
Dans une vingtaine de stationnements municipaux, les citoyennes et citoyens remarqueront de nouvelles affiches installées devant les espaces réservés. Portant des messages percutants tels que « Es-tu si pressé que ça? » et « Si tu prends ma place, prends mon handicap », ces affiches invitent à la réflexion et encouragent un comportement respectueux envers celles et ceux qui en ont véritablement besoin.
« Chaque année, la Ville réitère son engagement à promouvoir l’inclusion et l’accessibilité pour tous. Par cette action, nous souhaitons sensibiliser la population à respecter les stationnements réservés, pour conscientiser à reconnaître la réalité quotidienne des personnes handicapées et leur droit à une mobilité équitable », souligne le maire Michel Angers.
La Ville rappelle qu’utiliser un espace réservé sans avoir l’autorisation nécessaire peut sembler anodin, mais cela peut compliquer considérablement le déplacement d’une personne handicapée. Parfois, gagner cinq minutes pour l’un, c’est en faire perdre beaucoup plus à quelqu’un d’autre, et compromettre son autonomie. De plus, une amende s’élève à 336 $.
Si vous possédez un commerce et que vous souhaitez participer à la campagne de sensibilisation, vous trouverez les affiches en PDF à télécharger au www.shawinigan.ca/AU.