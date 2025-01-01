Nous joindre
Ville de Shawinigan

Une campagne pour le respect des stationnements réservés

durée 10h00
27 août 2025
Par Salle des nouvelles

La Ville de Shawinigan déploie cette semaine une nouvelle campagne de sensibilisation visant à rappeler l’importance de respecter les espaces de stationnement réservés aux personnes handicapées.

Dans une vingtaine de stationnements municipaux, les citoyennes et citoyens remarqueront de nouvelles affiches installées devant les espaces réservés. Portant des messages percutants tels que « Es-tu si pressé que ça? » et « Si tu prends ma place, prends mon handicap », ces affiches invitent à la réflexion et encouragent un comportement respectueux envers celles et ceux qui en ont véritablement besoin.

« Chaque année, la Ville réitère son engagement à promouvoir l’inclusion et l’accessibilité pour tous. Par cette action, nous souhaitons sensibiliser la population à respecter les stationnements réservés, pour conscientiser à reconnaître la réalité quotidienne des personnes handicapées et leur droit à une mobilité équitable », souligne le maire Michel Angers.

La Ville rappelle qu’utiliser un espace réservé sans avoir l’autorisation nécessaire peut sembler anodin, mais cela peut compliquer considérablement le déplacement d’une personne handicapée. Parfois, gagner cinq minutes pour l’un, c’est en faire perdre beaucoup plus à quelqu’un d’autre, et compromettre son autonomie. De plus, une amende s’élève à 336 $.

Si vous possédez un commerce et que vous souhaitez participer à la campagne de sensibilisation, vous trouverez les affiches en PDF à télécharger au www.shawinigan.ca/AU.

