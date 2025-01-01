Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Jour férié de la fête du Travail

La RTCS n’offrira pas de service le lundi 1er septembre

durée 10h00
26 août 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Gabrielle Denoncourt
email
Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

En raison du jour férié de la fête du Travail, les services de la Régie de transport en commun de Shawinigan (RTCS) ne seront pas disponibles aux usagers. 

Toutefois , les horaires, les trajets et les services demeurent à la normale le samedi 30 août et dimanche 31 août. Ce n'est que le lundi 1er septembre, qu'il n'y aura aucun transport. 

Pour plus d’information sur les horaires, les trajets et les services de la RTCS, visitez le www.shawinigan.ca/rtcs.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Primes non versées aux infirmières: la cause de la FIQ devant le Tribunal

Publié hier à 15h00

Primes non versées aux infirmières: la cause de la FIQ devant le Tribunal

Le Tribunal administratif du travail a commencé à entendre, lundi, la requête de la FIQ contre Santé Québec et d'autres établissements de santé, à cause de certaines primes et ajustements qui n'ont toujours pas été versés aux infirmières, bien que la convention collective ait été signée en décembre 2024. Certaines primes devaient être versées 45 ...

LIRE LA SUITE
Shawinigan exproprie deux immeubles incendiés sur la 4e rue de la Pointe

Publié le 21 août 2025

Shawinigan exproprie deux immeubles incendiés sur la 4e rue de la Pointe

La Ville de Shawinigan enclenche officiellement le processus d’expropriation de deux immeubles incendiés situés sur la 4e rue de la Pointe, propriétés de Rockfello Capital inc. et Terrain 2026 inc. La Ville considère que ces bâtiments délabrés nuisent depuis trop longtemps à la qualité de vie du quartier et à la sécurité du ...

LIRE LA SUITE
Ville de Shawinigan: Trois personnes honorées pour leur contribution

Publié le 20 août 2025

Ville de Shawinigan: Trois personnes honorées pour leur contribution

Lors de la séance publique d’hier soir, le conseil municipal a honoré France Vincent, Étienne Vincent et Maxime Vincent par l’entremise des « Mentions du maire ». Ces mentions sont remises à des personnes qui, par leurs actions, contribuent au rayonnement de la Ville de Shawinigan. Voici le texte de présentation de la séance publique du ...

LIRE LA SUITE