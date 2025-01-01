La RTCS n’offrira pas de service le lundi 1er septembre

En raison du jour férié de la fête du Travail, les services de la Régie de transport en commun de Shawinigan (RTCS) ne seront pas disponibles aux usagers.

Toutefois , les horaires, les trajets et les services demeurent à la normale le samedi 30 août et dimanche 31 août. Ce n'est que le lundi 1er septembre, qu'il n'y aura aucun transport.

Pour plus d’information sur les horaires, les trajets et les services de la RTCS, visitez le www.shawinigan.ca/rtcs.