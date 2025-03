Des enseignants et des élèves remettent 2000 repas à des organismes locaux

Cette année, les enseignants et élèves du Centre de formation professionnelle Bel-Avenir - École d'alimentation et d'hôtellerie et du Collège Laflèche ont préparé plus de 2 000 repas remis à Moisson Mauricie qui les distribueront à des personnes dans le besoin.

Dans la semaine du 10 mars , le Centre de formation professionnelle Bel-Avenir - École d'alimentation et d'hôtellerie a remis jusqu’à 1000 portions à Moisson Mauricie.

Dans la semaine du 17 mars, le Collège Laflèche, remettra jusqu’à 1000 portions à Moisson Mauricie.

C'est dans le cadre du projet Les Cuisines Solidaires - Édition Relève (CSER) de La Tablée des Chefs, qu'ils ont préparé du chili végétariens. Plus de 1000 élèves provenant participent.

Depuis plus de 20 ans, La Tablée des Chefs porte cette initiative qui mobilise un grand nombre d’enseignants et d’étudiants en cuisine au Québec, en Ontario et même en France pour offrir des repas aux personnes qui en ont besoin. Ce programme a permis de distribuer plus de 1,6 million de portions cuisinées par la relève, depuis ces débuts, aux banques alimentaires à travers le Canada et en France.

Pour la première fois dans leur histoire, les CSER Canada auront cette année un parrain d’honneur et c’est le réputé chef Florimond Hannoteau qui a accepté ce rôle. « Pour moi, il était évident que l’amour et la générosité sont au cœur de ce projet et on ne peut pas faire de cuisine si l’on n’aime pas les gens. Quand on aime les autres, on a envie de partager et de donner à ceux qui en ont besoin. C’est ce que permet La Tablée des Chefs et c’est ce que permet son programme des Cuisines Solidaires - Édition Relève. », souligne le chef Hannoteau.

Rallier des acteurs de changement pour contrer l’insécurité alimentaire

En plus de mobiliser les élèves pour produire des portions de nourriture, l’activité vise également à conscientiser la relève professionnelle au problème de l’insécurité alimentaire pour amener les chefs de demain à devenir des agents de changement dans leur communauté.

Dans un contexte où l’insécurité alimentaire ne cesse de croître, l’initiative Les Cuisines Solidaires – Édition Relève joue un rôle crucial. Selon le Bilan-Faim 2024 des Banques alimentaires du Québec, 2,9 millions de demandes d’aide alimentaire ont été répondues en mars 2024, soit près de 1,5 fois plus qu’en mars 2021. Face à cette réalité alarmante, la mobilisation des chefs enseignants et des élèves en cuisine fait toute la différence, en alliant savoir-faire, engagement et générosité pour soutenir les personnes dans le besoin.

Une plateforme pour suivre la production des portions cuisinées

Cette année, une plateforme est mise à la disposition des écoles participantes et de la population pour suivre la mobilisation liée à l’événement et l’évolution de la production de l’ensemble des portions de chili. Chaque école inscrite y aura son propre profil, affichant le nombre de participants, l’objectif de portions et le rythme de progression. Ces profils seront visibles par tous, permettant non seulement aux écoles de se motiver entre elles, mais aussi au grand public d’encourager ces jeunes engagés dans cette mission culinaire solidaire. Il s’agit d’une belle façon de rendre visible leur impact et de célébrer ensemble cet élan de générosité.

Une recette de chili végétarien faite à partir de tofu du Québec

Cette année, les élèves cuisineront un chili végétarien avec le tofu extra ferme Soykei, un produit québécois fait dans le respect de l’environnement. Avec cette recette, les Cuisines Solidaires - Édition Relève se veulent inclusives en rendant la consommation du repas accessible au plus grand nombre possible de personnes, tout en valorisant les produits locaux.