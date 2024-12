Les Petits Frères appellent à la générosité de la population

À l’approche des Fêtes, Les Petits Frères lancent un appel à la solidarité pour briser la solitude qui touche encore trop de personnes aînées au Québec. Grâce à leur campagne des Fêtes, l’organisme et sa Fondation apportent chaque année chaleur et réconfort à des milliers de personnes aînées isolées. Elles retrouvent ainsi des traditions chères à leurs souvenirs et des gens avec qui partager et célébrer.

Les 24 et 25 décembre, parmi les 2 750 Grandes Amies et Grands Amis accompagnés, 416 vivront leur tout premier Noël entourés des bénévoles et de l’équipe des Petits Frères. De la région de l’Outaouais au Bas-Saint-Laurent, des bénévoles se mobiliseront pour livrer des cadeaux, organiser des repas festifs et rendre visite à des personnes aînées chez elles, renforçant ainsi des liens essentiels en cette période de grands froids et de célébration.

« Derrière chaque porte fermée peut se trouver une dame âgée vivant un deuil ou un voisin avec des défis de mobilité traversant les Fêtes dans la solitude. Un simple geste de générosité peut redonner de la dignité et briser les barrières de l'isolement. Chacun mérite de se sentir entouré et valorisé, non seulement pendant les Fêtes, mais tout au long de l’année. » – Catherine Harel Bourdon, présidente-directrice générale des Petits Frères

Des besoins criants : le poids de l’isolement social au Québec

Avec le vieillissement de la population, les défis liés à l’isolement social des personnes aînées prennent une ampleur sans précédent.Aujourd’hui, plus de 55 000 personnes aînées vivent seules au Québec, un chiffre en constante augmentation selon l’Institut de la statistique du Québec (ISQ), soulignant l’urgence d’agir.

Cet isolement a des répercussions graves sur la santé. Selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), il augmente les risques de dépression, de maladies chroniques et même de mortalité prématurée. Selon le National Institute on Aging, l’isolement a des effets sur la santé comparables à fumer 15 cigarettes par jour. De plus, les personnes isolées consultent plus fréquemment les services médicaux d’urgence, faute de soutien pour leurs besoins quotidiens.

Une mobilisation d’envergure : un appel à l’action

Pour répondre à ces besoins croissants, Les Petits Frères mobilisent 3 000 bénévoles dans 12 régions, formant un réseau d’entraide essentiel. Parmi eux, Marie-Andrée, bénévole dans la région de Montréal, illustre bien l’impact humain de leur engagement. Depuis quatre ans, elle partage des moments précieux avec Louise, une Grande Amie.

Pour Louise, ces visites ne sont pas seulement une compagnie : « Marie-Andrée est bien plus qu’une bénévole. Elle est devenue une amie, une famille. Grâce à elle, je ne me sens plus seule. » Ces liens montrent l’impact profond du travail des Petits Frères au quotidien.

Pour poursuivre et élargir ces actions, l’organisme dépend à près de 80 % des dons du public. Bien que les subventions gouvernementales soient précieuses, elles couvrent une part limitée des besoins. Chaque don, chaque heure de bénévolat contribue directement à accompagner un plus grand nombre de personnes aînées isolées chaque année.

Une campagne qui change des vies

« J’aime penser que les Fêtes devraient être un moment, non seulement pour recevoir, mais surtout pour partager et penser aux autres. C’est l’occasion parfaite de reconnecter avec nos valeurs d’entraide et de solidarité, afin que personne ne soit laissé pour compte. » – Marie-Thérèse Fortin, comédienne et porte-parole de l’organisme.

En cette période d’abondance pour de nombreuses familles et foyers, un geste de solidarité peut faire toute la différence. Avec cette campagne des Fêtes, Les Petits Frères visent à recueillir les fonds nécessaires pour soutenir leur mission en 2025. Ces ressources permettront à l’organisme de maintenir et d’élargir ses programmes, de répondre à des besoins grandissants et de poursuivre ses actions essentielles pour les personnes aînées isolées, tout en renforçant son impact au sein des communautés locales.

Pour contribuer à cette grande chaîne d’entraide, faites un don ou offrez votre temps comme bénévole dès aujourd’hui en visitant petitsfreres.ca.