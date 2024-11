Nous reproduisons ici l'intégrale d'une lettre, intitulée La CAQ s’attaque au démantèlement du réseau public de la Mauricie–Centre-du-Québec, adressée à la population et au gouvernement québécois, par Frédérick Beaulieu, président du Syndicat du personnel de bureau, des techniciens et des professionnels de l’administration du CIUSSS de la Mauricie et du Centre-du-Québec-CSN (SPBTPA-CSN)

L’austérité budgétaire imposée par la Coalition avenir Québec (CAQ) frappe de plein fouet le réseau de la santé et des services sociaux de la Mauricie et du Centre-du- Québec. Attention ! Les coupures de millions de dollars dans les emplois et les soins vont faire mal.

« Le réseau public est déjà en pénurie, manque de ressources », observe Frédérick Beaulieu, président du Syndicat du personnel de bureau, des techniciens et des professionnels de l’administration du CIUSSS de la Mauricie et du Centre-du-Québec-CSN (SPBTPA-CSN). « Et la CAQ pense que la solution est de lui couper les jambes... Vraiment ? Le gouvernement ne réussira qu’à faire culminer le ras-le-bol des travailleuses et des travailleurs qui tiennent le réseau public de santé et de services sociaux à bout de bras depuis trop d’années. »

« C’est inévitable, les compressions budgétaires imposées par la CAQ, au nom de l’austérité, occasionneront de la démobilisation, une surcharge de travail pour les survivants à la tornade, la perte de soins et de services pour les usagers », prédit Frédérick Beaulieu.

« La CAQ méprise le personnel du réseau public en lui disant en pleine face qu’il n’est pas essentiel, qu’on peut couper des postes à la pelletée sans conséquences », s’insurge Frédérick Beaulieu. « Le mépris a assez duré. »

Stop au privé

Karine Bolduc, 1re vice-présidente du Conseil central du Cœur du Québec de la CSN, invite d’ailleurs la population de la région à protester contre l’austérité caquiste qui lui fera perdre des soins et des services publics accessibles sans carte de crédit. « Adhérez à la campagne ‘’Vraiment public – pas de profit sur la maladie’’ », propose-t-elle.

« Il faut dénoncer le démantèlement du réseau public par la CAQ », renchérit Carole Duperré, vice- présidente secteur public de la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN). « Le gouvernement offre le réseau public aux riches investisseurs tel un buffet à volonté. »

« Notre réseau subit un gel des embauches, des abolitions de postes et des restrictions budgétaires, tout ça, c’est de l’AUSTÉRITÉ ! », ajoute Carole Duperré. « Ça fragilise notre réseau au grand bonheur des entrepreneurs privés qui s’en mettront plein les poches sur notre dos. Il est grand temps de nous faire entendre, de dénoncer ce gouvernement affairiste qui travaille pour le privé, pas pour nous. »