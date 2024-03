Quel type de bois choisir pour sa cuisine contemporaine?

Quoi de plus charmant et enveloppant qu’une cuisine remplie de bonheur et de discussions animées entre amis et la famille? Et ce, sans parler des nombreux plats préparés qui rehaussent assurément le sentiment de bien-être figurant au sein de cette pièce. Par ailleurs, le style que possède la cuisine peut lui aussi avoir une grande incidence sur le charme de cet endroit gustatif. Ces dernières années, le style contemporain s’est maintes fois imposé comme étant une option toujours d’actualité pour quiconque souhaite ajouter une touche d’élégance à sa demeure. Avec un peu de bois, c’est divin, surtout s’il s’agit d’une cuisine contemporaine! Mais comment bien le choisir?

Qu’est-ce qui distingue le style contemporain?

On reconnaît aisément une cuisine moderne, avec ses lignes épurées et son absence de superflu, alors que l’on peut facilement se souvenir à quoi ressemble une telle pièce lorsqu’elle baigne dans le côté rustique. Mais le style contemporain, lui? En fait, ce genre décoratif entremêle avec beauté les codes de la modernité et du minimalisme, pour un résultat indémodable, tout en demeurant au goût du jour.

Dans une cuisine, ou tout autre pièce d’une maison, le style contemporain se transpose par des formes géométriques simples, ainsi que des textures et couleurs sobres (on pense au beige, gris, blanc et noir). Contemporain rime avec une note de charme plutôt luxueuse, avec un aspect qui n’est pas criard, mais sophistiqué. En ce qui concerne l’éclairage, ce style veut la mise en valeur des formes et des textures de la pièce, pour une atmosphère sereine. Puis, les matériaux utilisés sont résolument modernes, avec en tête de liste le béton, le verre et le métal. Le fait d’ajouter du bois ne fera qu’accentuer cette beauté et cette modernité, créant au passage un look industriel indémodable.

Du bois pour un style contemporain

Pour une cuisine au style contemporain, le bois n’a pas son égal, lui qui traversera les années avec brio avec son charme minimaliste. Mais quel type choisir? Tout d’abord, il faudrait se pencher sur la coloration et la finition de l’essence que l’on envisage. Puisque la modernité est souvent de la partie dans une telle cuisine, avec certaines notes lustrées, un bois à la teinte pâle et à l’aspect naturel pourrait s’avérer une excellente option. Les amateurs de design scandinave trouveront quant à eux leur compte auprès de l’abordable, mais non moins contemporain contreplaqué.

Aussi, pour ajouter une touche d’élégance non négligeable à la cuisine contemporaine, sans parler d’une longévité incontestée, le noyer a largement fait ses preuves. Il en résultera une richesse agréable à l’œil qui, lorsqu’il est combiné à des matériaux et surfaces contrastés, devient la définition même de la beauté! Enfin, il faut savoir que dans une cuisine se voulant teintée de convivialité contemporaine, le bois peut s’intégrer à l’îlot, au plancher ou aux armoires. Pour recevoir de judicieux conseils et un coup de main dans l’élaboration d’une cuisine de ce style, il ne faudrait certainement pas hésiter à faire appel à l’expertise d’une entreprise qualifiée!