Reprise partielle du transport adapté à Shawinigan dès le 23 juillet

En séance publique extraordinaire ce matin, la Régie de transport en commun de Shawinigan (RTCS) a adopté trois résolutions qui permettront la reprise du transport adapté le mercredi 23 juillet prochain. Dès le lundi 21 juillet, les usagers pourront joindre la RTCS au 819 536-7200 pour planifier leur déplacement.

La première résolution permet la signature d’un contrat à durée déterminée pour l’embauche de l’ancien directeur général de Bellemare Taxi, Jocelyn Ouellette. Ce dernier sera responsable de la gestion des trajets et des horaires, notamment.

Les deux autres résolutions autorisent l’octroi de contrats à des transporteurs. En premier lieu, Autobus Fleur-de-Lys division Shawinigan a été retenu pour offrir le transport adapté en minibus. Le nombre de minibus mis à la disposition de la RTCS sera toutefois inférieur aux quatre (4) en circulation précédemment.

Pour compenser cette diminution de sa flotte de minibus, La RTCS confie également un contrat à l’entreprise Taxelco, qui mettra à la disposition de la

RTCS des vannes adaptées comprenant chacune deux places pour fauteuils roulants.

« Nous sommes très heureux de pouvoir offrir à nouveau un service de transport adapté. On ne retrouve pas 100 % de l’offre qui était en place avant la fermeture de Bellemare Taxi, mais cette solution temporaire soulagera probablement de nombreux usagers. Soyez assurés que la RTCS poursuit ses démarches pour trouver une solution plus permanente », indique le conseiller municipal du district des Hêtres et président de la RTCS. Jean- Yves Tremblay.

D’ailleurs, la RTCS demande à la clientèle de continuer à faire preuve de compréhension. Si une alternative de transport est possible, nous encourageons les usagers à l’envisager temporairement.

Notons que près de 750 personnes sont inscrites au transport adapté à Shawinigan. Au quotidien, ce sont entre 50 et 60 usagers qui utilisent le service.