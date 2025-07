Shawinigan : Un investissement de 3,5 M$ pour le pavage cette année

La Ville de Shawinigan poursuit pour une septième année consécutive son Programme annuel d’asphaltage de rues avec un investissement total de 3,5 M$ pour 2025.

L’octroi du contrat est prévu en juillet, conditionnel à l’obtention du règlement d’emprunt par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation.

Le programme prévoit des travaux d’août à octobre sur les portions de rues suivantes :

Secteur Grand-Mère

10e Avenue, entre la 16e Rue et la 25e Rue

4e Rue, entre les rues Laing et du Parcours

avenue du Plateau, entre la rue du Débarcadère et le rond-point

chemin River Road

Secteur Saint-Georges

206e Avenue, entre la 215e Rue et l’avenue de Saint-Georges Secteur Saint-Gérard-des-Laurentides

chemin Juneau, entre la rue Bellefeuille et le numéro 861

chemin des Cormiers

Secteur Saint-Jean-des-Piles

rue Moïse-Cadorette

rue de la Traverse

Secteur Shawinigan-Sud

côte de la 109e Rue, entre la rue du Site-Perreault et le rang Saint-Pierre

131e Rue, entre la 103e Avenue et l’avenue Loranger

126e Rue, entre la 105e Avenue et la 110e Avenue

avenue Georges-Bornais, de la rue du Parc-Industriel jusqu’au numéro 4500

chemin Lamothe, du rang Saint-Mathieu jusqu’au numéro 6501

Secteur Shawinigan

rue de la Paix, entre le pont de train et le cimetière

rue Jean-XXIII

38e Rue, entre la rue Bonaventure et le boulevard des Hêtres

rue Saint-Charles

rue Gaspé

avenue Saint-Louis

tronçon de la piste cyclable* située le long de la rivière Shawinigan, entre l’avenue du Moulin et la rue Bellevue

En plus du pavage de ce tronçon, des réparations ponctuelles seront réalisées sur une autre portion de la piste cyclable, située entre la rue Bellevue et l’avenue de la Montagne, afin de corriger certains défauts préoccupants pour les usagers et usagères.

Notons que cette section requiert plus d’études préliminaires avant d’envisager une réfection complète, en raison de l’ampleur des stabilisations de talus à prévoir ainsi que de la proximité du cours d’eau.