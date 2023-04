Fonction publique fédérale: les membres de l'AFPC votent en faveur de la grève

Il sera désormais plus facile et moins onéreux pour les organismes communautaires de vérifier les antécédents judiciaires des personnes souhaitant donner de leur temps à leur cause. Mardi matin, la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, Chantal Rouleau, a annoncé le déploiement d'une mesure pour couvrir les ...