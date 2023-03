Renouvellement de la carte de la RAMQ: le déplacement à la SAAQ peut être évité

En 2022, l'écart de rémunération horaire entre les hommes et les femmes atteignait 3,25 $. L'Institut de la statistique du Québec précise ainsi que la rémunération horaire moyenne des femmes de 15 ans et plus atteignait 29,29 $ en 2022 et celle des hommes du même groupe d'âge 32,54 $. C'est donc dire que pour chaque dollar gagné par un homme, ...