Travaux sur la Rue des Érables en ce lundi à Trois-Rivières

La Ville de Shawinigan et la Direction régionale de Services Québec de la Mauricie présenteront, le 4 octobre prochain, le Rendez-vous RH Objectif recrutement, qui se tiendra au Centre d’entrepreneuriat Alphonse-Desjardins Shawinigan et au Digihub. Plus de 150 entreprises sont attendues pendant la journée et repartiront entre autres avec un modus ...