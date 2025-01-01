Raccompagnement bénévole
Opération Nez rouge célèbre ses 40 ans de service à Trois-Rivières
Par Salle des nouvelles
Opération Nez rouge de Trois-Rivières célèbre cette année sa 40e année de service offert dans la région. De plus, la Fondation des Amis des Estacades qui est le responsable de cette campagne de financement fête ses 25 ans.
Les dates officielles où il sera possible de faire appel au raccompagnement sont le 28 et 29 novembre, 4-5- 6-11-12-13-18-19-20-24-26 et 31 décembre 2025.
Pour 2025, les deux coprésidents d’honneur sont Martin LeBLanc, président du conseil d’administration des Jeux du Québec Trois-Rivières 2025 et CPA auditeur chez Malette ainsi que David Labrecque, directeur général du comité organisateur des Jeux du Québec Trois- Rivières 2025.
Nouveautés 2025
Le territoire de l’Opération Nez rouge de Trois-Rivières sera modifié de façon à couvrir le long de la rive-sud du Pont Laviolette. L’absence de l’Opération Nez rouge Nicolet-Bécancour fera en sorte que les villes desservies par l’organisation trifluvienne seront Bécancour, Grand Saint-Esprit, Nicolet, Précieux Sang, Saint-Célestin, Sainte-Monique et Wôlinak.
Encore cette année, l’Opération Nez rouge de Trois-Rivières offrira le service les jeudis de décembre pour couvrir les soirées 5 à 7 avant Noël. Le service sera en fonction dès 18h jusqu’à minuit. Quant aux vendredis et samedis, le service demeure de 21h à 2h.
Les entreprises de la région sont invitées à réserver la visite de la mascotte pour sensibiliser leurs employés. Il est également possible de faire un don en ligne pour ceux qui voudraient soutenir l’organisation locale avec le lien suivant : https://fondation-les-amis-des-estacades.s1.yapla.com/fr/campaign---2249/detail/soutenez-votre-organisation-locale/2249