Un camp de vacances pour favoriser l'intégration des enfants immigrants

Le Service d’accueil des nouveaux arrivants (SANA) de Shawinigan OFFRIRA l’expérience d’une semaine de camp de vacances à 18 enfants issus de familles de nouveaux arrivants résidant à Shawinigan en collaboration avec le Camp de vacances du Lac en Cœur, indique le communiqué de l’organisme

« Du 26 juin au 1er juillet et du 31 juillet au 5 août, les jeunes de différentes origines, âgés de 6 à 12 ans, auront l’occasion de se lier d’amitié avec des campeurs de leur population d’accueil. Ils pourront ainsi s’initier à plusieurs activités propres aux camps de vacances québécois, comme le canot, l’hébertisme, le tir à l’arc et bien plus », précise SANA.

Pour Marie-Claude Brûlé, directrice du Sana, la fréquentation d’un camp de vacances favorise l’intégration sociale des enfants immigrants dans leur nouveau milieu de vie tout en étant une formidable expérience de renforcement de l’autonomie et de la confiance en soi.

« Étant moi-même une ancienne campeuse du Camp du Lac en Cœur, je me réjouis à l’idée que le SANA puisse offrir cette belle occasion à ces jeunes de familles immigrantes provenant principalement cette année des pays du Maghreb et de la France », affirme-t-elle.

Le Service d’accueil des nouveaux arrivants (SANA) de Shawinigan est un organisme sans but lucratif ayant une mission d’accueil et d’intégration des nouveaux arrivants, de sensibilisation à la diversité culturelle et de promotion de la ville de Shawinigan.