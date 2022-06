Un Grand Splash à la plage de l’île Saint-Quentin

Le Grand Splash de Trois-Rivières tiendra sa deuxième présentation à la plage de l’île Saint-Quentin, le 1er juillet.

« Dès 10 heures, une navette sera mise à la disposition des participants qui partira du stationnement gratuit de la Salamandre (situé avant le petit pont) pour se rendre sur le site », précisent les organisateurs du comité Accès à l’eau/Trois-Rivières.

L’événement se déroulera sous la présidence d’honneur de notre athlète paralympique, Yves Bourque. « Je suis fier d’agir à titre de président d’honneur du Grand Splash car pour moi c’est important de faciliter l’accès à l’eau gratuitement pour tous afin de pratiquer des activités aquatiques et nautiques et de pouvoir s’entraîner pour garder la forme qu’on soit athlète ou non », mentionne Yves Bourque.

L’athlète multidisciplinaire, né sans jambes, a participé aux jeux paralympiques de 2014 et 2018 et poursuit ses entraînements en ski paranordique. Aimant relever de nouveaux défis, Yves s’entraîne depuis 2018 pour les jeux en paracanoë.

Des dizaines de personnes se sont inscrites à l’événement pour sauter à l’eau afin de réclamer un accès public, gratuit et sécuritaire à la baignade dans la rivière Saint-Maurice et à l’Île Saint-Quentin là où l’eau y est pratiquement toujours propre et l’accès sécuritaire.

« Nous sommes entourés d’eau à Trois-Rivières et il n’est pas normal que la population n’ait pas accès à l’eau pour se baigner parce que les rives sont privées, payantes ou que l’eau est impropre à la baignade. Nous devrions avoir accès aux plans d’eau plus facilement et gratuitement. Dans un contexte de réchauffement climatique, nous vivons déjà des périodes de chaleur intense et nous recherchons de plus en plus ces îlots de fraîcheur pour nous baigner et nous rafraîchir », mentionne Joan Hamel, porte-parole du comité Accès à l’eau/Trois-Rivières.

Plusieurs Grand Splash auront lieu à travers la province afin d’interpeller les élus et les décideurs à l’importance d’aménager des accès publics gratuits à la baignade et d’y assurer la qualité de l’eau. La population est invitée à sauter à l’eau dans plusieurs endroits qui ont confirmé leur participation.

Pour s’inscrire au Grand Splash 2022 : https://grandsplash.ca/evenement/grand-splash-trois-rivieres-2022/