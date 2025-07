La RTCS informe la population des avancements sur les différents dossiers

La semaine dernière, l'on apprenait que l'entreprise qui s'occupait du transport adapté à Shawinigan devait cesser ses services en raison d'une faillite. De plus, la Régie de transport en commun de Shawinigan (RTCS) est toujours en négociation avec le syndicat des employés de l'entreprise Fleur de lys, responsable du transport en commun.

Les parties patronale et syndicale se sont rencontrées hier, tel que convenu. Bien qu’aucune entente ne soit encore signée, la RTCS est encouragée par l’avancement des discussions.

« Selon les informations que nous avons, chacune des parties est de bonne foi. Tout le monde est conscient de la situation et on s’attend à un dénouement prochainement. On fait confiance à la négociation et on continue à suivre la situation de très près. Nous avons tous comme objectifs que le transport en commun reprenne rapidement », indique le maire de Shawinigan, Michel Angers, qui appui la RTCS dans ses démarches.

« La RTCS est toujours prête à collaborer avec les parties. Les signaux qui nous sont envoyés sont bons et ça nous donne confiance », renchérit Jean- Yves Tremblay, conseiller municipal du district des Hêtres et président de la RTCS.

Transport adapté

La RTCS a amorcé une démarche d’urgence pour rétablir le service de transport adapté. Plusieurs fournisseurs ont soumis des propositions. La RTCS aimerait pouvoir rétablir un service partiel au courant de la semaine prochaine.

Pour assurer la bonne coordination de ce service, la Régie va aussi octroyer un contrat temporaire à l’ancien directeur général de Bellemare Taxi, Jocelyn Ouellette. Il sera responsable de la gestion des trajets et des horaires, notamment.

« On s’attend à ce qu’un contrat soit fait avec un transporteur dès vendredi pour pallier la situation », reprend le maire de Shawinigan, Michel Angers. « Ce sera assurément un service réduit, car aucun fournisseur n’a actuellement la flotte de véhicules qui nous permettrait de reprendre les activités à 100 %. On fait appel à la compréhension des usagers et on remercie les partenaires qui nous appuie. »

« On constate que plusieurs usagers ont réussi à trouver des alternatives pour leurs déplacements. On sent que le milieu s’est mobilisé. D’ailleurs, j’en profite pour remercier tout le monde pour leur patience et leur compréhension. Soyez assurés que l’équipe de la RTCS est très active pour trouver rapidement une alternative », termine monsieur Tremblay.

La RTCS demande à la clientèle de continuer à faire preuve de compréhension. Si une alternative de transport est possible, nous encourageons les usagers à l’envisager temporairement. Pour ceux qui ont des questions ou des urgences, il est toujours possible de joindre la RTCS au 819 536-7200.