Une jeune amputée de Trois-Rivières exprime sa reconnaissance

Cette année marque le 50e anniversaire du Programme pour enfants amputés (LES VAINQUEURS) de l’Association des Amputés de guerre et Amilie Trépanier, une jeune Trifluvienne, tenait à souligner sa reconnaissance envers ce programme, dont elle fait partie depuis son tout jeune âge.

Amilie a une amputation à la jambe droite. Quelques mois après sa naissance, elle a été inscrite au Programme LES VAINQUEURS, qui offre un éventail de services aux enfants amputés et à leur famille, notamment de l’aide financière, des séminaires régionaux et du soutien par les pairs.

« J’avais seulement 15 mois quand j’ai été amputée en raison d’une malformation congénitale, explique Amilie. Évidemment, je n’en garde aucun souvenir, mais pour mes parents, ce fut une période difficile. C’est là que l’Association des Amputés de guerre est entrée dans nos vies. Nous avons été soutenus, informés et accompagnés. Aujourd’hui, j’ai 23 ans, et grâce au Programme LES VAINQUEURS, j’ai pu obtenir des prothèses adaptées qui m’ont permis de mener une vie active, comme les autres enfants et adolescents. J’ai grandi avec l’idée que rien n’était impossible pour moi, et c’est en grande partie grâce au soutien que j’ai reçu du Programme LES VAINQUEURS. »

C’est maintenant au tour d’Amilie d’offrir son soutien aux plus jeunes amputés et à leurs parents. Grâce à son attitude positive et à sa grande détermination, elle est un modèle pour eux et perpétue la tradition de l’association, « les amputés s’entraident ».

Elle tenait également à exprimer sa gratitude envers les gens qui soutiennent l’association. « À vous, donateurs et donatrices, je veux dire un immense merci du fond du cœur. Votre générosité illumine la vie de personnes comme moi. Grâce à vous, nous ne sommes jamais seuls : vous nous donnez les moyens de bouger, de rêver, de nous dépasser. Vous permettez à chacun de retrouver confiance, force et joie, malgré les défis. Chaque don est un geste d’espoir, un véritable cadeau qui transforme des vies. Merci d’être là, à nos côtés, et de croire en nous. Votre soutien est un vrai rayon de soleil dans la vie de chaque personne amputée. »

L’Association des Amputés de guerre ne reçoit aucune subvention gouvernementale. Ses programmes existent grâce à l’appui du public envers le Service des plaques porte-clés.