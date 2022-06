Les cadets de la SQ sont de retour dans Nicolet-Yamaska

Depuis quelques jours, les cadets de la Sûreté du Québec (SQ) ont repris du service dans la MRC de Nicolet-Yamaska. Ces aspirants policiers recrutés par la SQ représenteront l’organisation dans différentes activités et lors d’événements qui se tiendront dans les municipalités de la région, indique le communiqué des cadets.

Les deux cadets affectés à la MRC de Nicolet-Yamaska, Maxime Lantagne et Adam Lupien, assureront notamment une présence à pied ou à vélo dans les quartiers et les parcs, répondront aux demandes de renseignements des citoyens et viendront prêter main-forte aux patrouilleurs en effectuant de la surveillance et de la prévention auprès de la population. Ils iront à la rencontre des citoyens pour les informer sur les lois et règlements municipaux en vigueur.

L’embauche de cadets dans la MRC de Nicolet-Yamaska est réalisée dans une entente de partenariat conclue avec la Sûreté du Québec. Cette entente prévoit un financement partagé à 50 % entre la MRC et la SQ pour un contrat de 400 heures par cadet étalé sur une période de 10 à 12 semaines.

Le Programme de cadets de la Sûreté du Québec vise à accroître la visibilité du corps de police dans les communautés qu’elle sert, à assurer une vitrine pour le recrutement de futures policières et de futurs policiers ainsi qu’à soutenir les policières et policiers dans l’application du modèle de police de proximité de la SQ. Ce programme constitue une expérience de travail enrichissante pour les futurs policiers.

« Le travail de prévention et de sensibilisation effectué par les cadets de la Sûreté du Québec aide les patrouilleurs dans leur mission quotidienne. Cette initiative permet aux représentants du poste de police local d’avoir un contact privilégié avec les citoyens et de se rapprocher de la population. Leur présence est appréciée dans notre milieu », souligne Geneviève Dubois, mairesse de Nicolet et préfète de la MRC de Nicolet-Yamaska.

La MRC de Nicolet-Yamaska participe au Programme de cadets de la Sûreté du Québec pour la troisième année consécutive.