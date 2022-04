La Tuque rend hommage à ses bénévoles

Devant une salle comble, La Tuque a présenté la 8e Soirée Cœur & Passion, soulignant le travail exceptionnel des nombreux bénévoles qui évoluent dans les organismes latuquois.

Les bénévoles étaient conviés dans la salle Vincent-Spain du Complexe culturel Félix-Leclerc pour une soirée-spectacle. À cette occasion, la ville a honoré plus spécialement l’engagement bénévole exceptionnel de cinq personnes du milieu, indique le communiqué de la ville.

Le conseil municipal de La Tuque a décerné le prix de « Bénévole émérite à trois » Latuquois qui font une différence dans leur milieu.

Mme Françoise Plamondon qui donne de son temps depuis près de 40 ans au sein de la Société canadienne du cancer. Elle a, entre autres, contribué à la création du centre de services pour aider les Latuquois atteints du cancer qui a ouvert ses portes en 2012, en plus de contribuer à l’implantation d’un service d’hémodialyse au centre de santé de La Tuque.

M. André Dompierre qui fait du bénévolat depuis son plus jeune âge et qui s’implique dans la popote roulante, la Société historique, ainsi que dans différentes chorales. M. Dompierre s’est distingué récemment en présidant le comité qui a amassé les fonds nécessaires pour réparer l’orgue Casavant de l’église Saint-Zéphirin.

M. Guy Éthier est connu pour ses engagements dans le Festival de chasse et la Campagne du Gâteau latuquois depuis plus de 40 ans. M. Éthier s’est également distingué pour ses implications au sein du Club Lions, des Chevaliers de Colomb et du centre de bénévolat de La Tuque.

« La soirée a débuté par le lancement d’une vidéo consacrée à l’histoire de la croix lumineuse de La Tuque. Cette vidéo a été réalisée à la suite d’une entente entre la municipalité et le ministère de la Culture et des Communications du Québec. Elle est associée à un panneau d’information touristique qui sera installé cette année au pied de la croix. En plus de résumer l’histoire de la croix lumineuse, ce panneau permet de vivre une expérience interactive. En scannant le code QR qui se trouve sur le panneau, il est possible de visionner la vidéo, dans laquelle celui que les Latuquois considèrent comme le « père de la croix lumineuse », M. Robert Tremblay, raconte l’histoire de cette infrastructure qui occupe le paysage latuquois depuis 1954 », précise-t-on

Le conseil municipal tenait à remercier M. Robert Tremblay, qui a fêté dernièrement ses 101 ans. Il était sur place pour recevoir cet honneur. Il a reçu une réplique en petit format du panneau qui sera installé prochainement au pied de la croix.

La Soirée Cœur & Passion s’est poursuivie avec la remise du prix Jeune relève bénévole de l’année qui a été décerné à Coralie Bérubé. Cette adolescente qui préside le Club Léo du Club Lions de La Tuque est très engagée dans son milieu auprès des jeunes, des aînés et des personnes handicapées. Elle fait du bénévolat notamment à la Coopérative ETC, à la Maison de Jeunes, à la Source, aux Travailleurs de rue, au CHSLD de La Tuque, à la centrale alimentaire et à la Guignolée. Elle a également reçu une bourse de 200 $ décernée par le Carrefour d’action bénévole du Haut-Saint-Maurice.

« Le conseil municipal est fier de pouvoir honorer nos bénévoles dans le cadre de cette très belle soirée qui est toujours aussi appréciée. C’est important pour nous, les élus, ainsi que toute l’équipe de la Ville de La Tuque, de démontrer de la reconnaissance envers les personnes qui donnent de leur temps pour rendre de précieux services à la population et organiser des activités qui animent notre milieu de vie. Ce sont des gens qui s’impliquent auprès des jeunes, des plus démunis et de nos aînés. Par leurs actions, ils contribuent à améliorer la qualité de vie dans notre communauté. Nos bénévoles méritent tout notre respect et sont notre inspiration. La Soirée Cœur & Passion, c’est notre façon de les remercier et l’occasion pour nous de souligner leur engagement exceptionnel », a conclut M.Luc Martel, maire de La Tuque.