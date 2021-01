EST-CE NÉCESSAIRE DE SOLLICITER UN EXTERMINATEUR LORS D’UN DÉMÉNAGEMENT?

Déménager, ça représente tout un changement de vie. Pour ce faire, il y a tout un tas de paramètres à prendre en compte, pour que les nouveaux locataires ou propriétaires de notre ancienne demeure puissent jouir d’une paix et tranquillité d’esprit sans précédent. Or, il se peut que, sans que l’on s’en soit rendu compte, des insectes ou la vermine aient décidé d’envahir notre maison. Pour éviter la transmission d’infestation vers la nouvelle demeure, devrait-on solliciter un exterminateur avant de déménager? Voyons tout d’abord ce qu’est un expert en extermination.

C’est quoi un exterminateur?

Comme son nom l’indique, l’exterminateur est responsable de l’extermination de toute bête ou insecte nuisible ayant décidé d’élire domicile dans notre demeure. Au moyen d’appâts, de pièges et de puissants insecticides, un exterminateur est mesure d’éliminer efficacement toute infestation!

Les raisons pour lesquelles il serait prudent d’engager un exterminateur avant le déménagement

Voici quelques raisons qui devraient nous pousser à faire appel à un exterminateur…

… avant de déménager dans sa nouvelle maison :

Déménager dans une nouvelle maison représente un nouveau départ, une occasion en or de se refaire une vie. Cependant, qu’adviendrait-il si l’on apportait dans ladite maison des punaises de lit qui s’étaient cachées dans notre matelas ou dans nos oreillers? Infester le nouveau logement représenterait un stress supplémentaire, qui n’en serait que décuplé en raison du déménagement et de tout ce que cela comprend.

Une femelle punaise de lit pond plusieurs œufs chaque jour, il est facile de s’en retrouver avec une infestation!

En visitant une maison, il faut prendre le temps d’examiner les cadres de portes et celles des fenêtres. S’il s’avère qu’elles sont grugées ou pleines de trous, des termites pourraient s’y cacher.

Pour éviter de se retrouver devant une mare de problèmes, avant d’aménager dans sa nouvelle demeure, avant de signer pour en faire l’acquisition, il faudrait demander si une infestation a déjà eu lieu ou s’il y en a une en cours. Au moindre doute, il serait fortement conseillé de faire appel à un inspecteur certifié, qui s’assurera de la salubrité absolue de la nouvelle demeure.

… avant de quitter sa maison vendue :

Pour éviter de faire souffrir les nouveaux locataires de sa demeure, il serait bienveillant de faire inspecter la maison et, s’il s’avère qu’elle est infestée par une quelconque bestiole, procéder à son extermination. Une telle pratique pourrait également permettre d’éviter tout un arsenal de poursuites pour vices cachés et frais d’exterminateur.

Comment éviter une infestation lors du déménagement?

Que l’on déménage ou aménage, il est très important de procéder à un nettoyage plus que complet de toute la maison. La cour extérieure ne doit pas y échapper. Pour ce faire, la balayeuse doit être passée partout, le grenier doit être inspecté et nettoyé à fond. Aussi, il est essentiel de calfeutrer les portes et les fenêtres, pour assurer un confort et une paix aux nouveaux propriétaires. Auquel cas une infestation se manifesterait, il conviendrait de solliciter un exterminateur avant d'appeler une compagnie de déménagement.