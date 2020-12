Paniers de Noël : Hydraulique Services Lefebvre met à son tour l’épaule à la roue

Une autre entreprise de Shawinigan, Hydraulique Services Lefebvre, vient de se joindre au grand mouvement de solidarité lié aux paniers de Noël.

Le propriétaire, Gabriel Lefebvre, vient de remettre 500$ en denrées alimentaires au Centre Roland-Bertrand de Shawinigan.

M. Lefebvre répond ainsi à l’appel lancé sur les réseaux sociaux au cours des dernières semaines.

Toutes les entreprises qui le peuvent sont invitées à se joindre à ce mouvement et à se procurer des sacs de denrées dans le cadre de la Guignolée IGA 2020.

Souhaitant faire la différence auprès des familles de la région dans le besoin, Gabriel Lefebvre s’est procuré 50 sacs au coût de 10$ chacun via la Guignolée IGA. Ces derniers sont garnis de six produits locaux et remis au Centre Roland-Bertrand qui assure la distribution des paniers sur le territoire shawiniganais.

« Nous nous impliquons, ma conjointe et moi, pour d’autres causes pendant l’année. Par contre, celle-ci est venue nous interpeller particulièrement. À l’approche des Fêtes, c’est important, pour ceux et celles qui sont en mesure de le faire, de donner aux banques alimentaires locales. La situation actuelle liée à la pandémie fait augmenter les demandes d’aides alimentaires et la région de Shawinigan n’est pas épargnée », explique le propriétaire d’Hydraulique Services Lefebvre, Gabriel Lefebvre.

Jusqu’à maintenant, plus d’une dizaine d’entreprises ont embarqué dans le mouvement et grâce à elles, plus de 800 sacs de denrées alimentaires ont été remis au Centre Roland-Bertrand de Shawinigan et aux Artisans de la Paix de Trois-Rivières