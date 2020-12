Aide alimentaire aux démunis de la région : une autre entreprise s’implique

Le milieu des affaires de la région continue de faire preuve de générosité et de se mobiliser pour amasser des dons en denrées alimentaires destinées aux familles dans le besoin.

Le propriétaire de Plomberie Mont-Carmel, Jimmy Lambert, vient d’ajouter 500$ en denrées alimentaires aux dons déjà reçus.

« Tout a commencé avec le Groupe Konex il y a quelques jours. Puis, d’autres entreprises ont emboîté le pas. Nous avons également décidé d’embarquer dans la vague de générosité et de donner 50 sacs de denrées au Centre Roland-Bertrand de Shawinigan », mentionne Jimmy Lambert, propriétaire de Plomberie Mont-Carmel.

Les sacs de denrées ont été achetés via la Guignolée IGA 2020 qui permet à tous ceux qui le souhaitent de se procurer un sac-cadeau au coût de 10$. Ce dernier sera garni de six produits d’ici et remis au Centre Roland-Bertrand pour les dons reçus à Shawinigan ou aux Artisans de la Paix pour les dons reçus à Trois-Rivières.

« C’est la première fois que notre entreprise s’implique dans les paniers de Noël. Nous sommes au fait que la situation est particulière cette année et que plusieurs familles sont dans le besoin. Il était important pour nous de prendre part au mouvement. C’est une première implication pour nous, mais certainement pas la dernière », renchérit M. Lambert.

L’appel à la solidarité du milieu des affaires a été lancé il y a deux semaines à Shawinigan quand l’entreprise Konex s’est procuré 50 sacs de denrées via la Guignolée IGA.

Depuis, les entrepreneurs se succèdent et la vague de solidarité pourrait atteindre très prochainement 10 entreprises qui auront fourni chacune 500$ en denrées au Centre Roland-Bertrand.