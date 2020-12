Budget participatif : Shawinigan dévoile les deux projets gagnants

La Ville de Shawinigan a dévoilé aujourd'hui les projets gagnants de la deuxième édition de son budget participatif citoyen.

Ces projets seront adoptés par le conseil municipal lors de la séance publique de ce soir et leur réalisation est prévue pour 2021.

Deux projets ont été soumis au vote du public dans le volet vert.

C’est le projet de revégétalisation du parc de la Plage-Idéale qui a obtenu le plus grand nombre de points avec un total de 3 249 points.

Présenté par François Boivin et Robert Houle, ce projet a une valeur estimée de 50 000 $ et vise à bonifier la végétalisation du parc, en y ajoutant également des panneaux d’interprétation portant sur l’historique du lac, la végétation et la faune aquatique, de même que des bancs et possiblement un sentier d’accès.

L’objectif est de revitaliser le parc et d’offrir un environnement paisible pour que l’ensemble des citoyens de Shawinigan puisse y réaliser diverses activités en plein air.

Volet grand public

Six projets ont été soumis au vote du public dans le volet grand public.

C’est le projet de jeux d’eau au parc de la Plage-Idéale qui a obtenu le plus grand nombre de points avec un total de 1 851 points.

Ce projet d’une valeur estimée de 200 000 $ était présenté par Nathalie Côté.

Il vise à dynamiser un lieu sous-exploité et à rendre plus convivial et complet cet espace multirécréationnel, qui offre déjà, entre autres, une piste cyclable, des modules de jeux, des balançoires et des bancs.

Le décor environnant contribue à une ambiance champêtre, tout en étant près de la ville et l’ajout d’une aire de jeux bénéficiera autant aux citoyens de Shawinigan qu’aux touristes et aux résidents d’autres municipalités.

Des projets variés

« Dans le contexte de pandémie, on peut dire que le budget participatif a apporté un vent de fraîcheur à Shawinigan et qu’il a été un franc succès. Plusieurs citoyens avaient envie de proposer des idées de toutes sortes, dans plusieurs secteurs de Shawinigan. Vous avez bien répondu à l’appel, autant les citoyens qui ont déposé des projets que les résidents qui ont voté. On vous remercie de votre belle participation », a mentionné le maire Michel Angers. »

Rappelons que 19 projets avaient été déposés par des citoyens au printemps.

1 012 résidents de Shawinigan ont participé au vote du 2 au 20 novembre dernier.