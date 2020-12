L’Élite du revêtement embarque à son tour dans la grande vague de solidarité à Shawinigan

Une grande vague de solidarité déferle de plus en plus sur Shawinigan. Le milieu des affaires se mobilise depuis les derniers jours pour mettre un sourire sur les lèvres de centaines de familles de la région.

Aujourd’hui, c’est au tour de l’équipe de l’Élite du revêtement, une entreprise spécialisée dans la vente et l’installation de revêtements extérieurs, de s’associer au IGA Express de Shawinigan dans le but de distribuer 50 sacs de denrées alimentaires aux familles du coin dans le besoin.

« Tout comme les autres entreprises impliquées dans le projet jusqu’à maintenant, nous sommes de jeunes entrepreneurs de la région de Shawinigan. Nous avons entendu l’appel à la mobilisation lancée par les gens de Konex la semaine dernière et nous avons décidé de sauter à pieds joints dans le mouvement », explique Michael Trépanier, président de l’Élite du revêtement.

À l’instar de Konex, du Docteur du Pare-Brise et du Groupe Mondou, l’Élite du revêtement contribue à la banque alimentaire du Centre Roland-Bertrand de Shawinigan.

Les sacs de denrées ont été achetés via la Guignolée IGA 2020 qui permet à tous ceux qui le souhaitent de se procurer un sac-cadeau au coût de 10$. Ce dernier sera garni de six produits d’ici et remis au Centre Roland-Bertrand pour les dons reçus à Shawinigan ou aux Artisans de la Paix pour les dons reçus à Trois-Rivières.

C’est donc dire que l’Élite du revêtement a remis pas moins de 500$ en denrées alimentaires pour les paniers de Noël destinés aux familles shawiniganaises dans le besoin.

Et dans le but d’en faire encore davantage, Michael Trépanier propose à toute la population de se procurer des flocons de neige produits à partir de matériaux recyclés issus de son entreprise au coût de 10$. Les profits seront tous remis à un organisme de la région.

« À notre tour, nous lançons un appel aux entreprises de la région. Si c’est possible pour votre organisation, embarquez dans la grande vague de solidarité et contribuez aux banques alimentaires locales. La période des Fêtes approche à grands pas et des familles du coin ont grandement besoin », ajoute M. Trépanier.

Il est possible de se procurer les flocons de neige conçus à partir de matériaux recyclés en contactant l’Élite du revêtement sur sa page Facebook ou en téléphonant au 819 539- 8735.