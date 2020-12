Vague de solidarité pour les paniers de Noël : le Docteur du Pare-Brise de Shawinigan emboîte le pas

La succursale shawiniganaise du Docteur du Pare-Brise, une entreprise spécialisée dans le verre automobile et l’un des plus gros installeurs de démarreur à distance au Québec, vient de suivre la vague de générosité lancée la semaine dernière.

Les copropriétaires de l’endroit, Michael Dunn et Simon Roy, viennent en effet de s’associer au IGA Express de Shawinigan dans le but de distribuer 50 sacs de denrées alimentaires aux familles du coin dans le besoin.

La semaine dernière, l’entreprise Konex invitait tous les entrepreneurs de la grande région de Shawinigan à suivre leurs pas et à se procurer des sacs de denrées destinées aux familles dans le besoin. Pour les copropriétaires du Docteur du Pare-Brise, il allait de soi de s’impliquer pour la cause à l’approche des Fêtes.

« Nous avons décidé d’emboîter le pas et de suivre la vague de générosité. Nous lançons à notre tour un appel à toutes les entreprises de Shawinigan. Plus d’entreprises achèteront des sacs de denrées, plus de familles d’ici recevront des denrées alimentaires à l’approche des Fêtes. Nous souhaitons créer une immense vague de solidarité à Shawinigan », explique Simon Roy, copropriétaire du Docteur du Pare-Brise.

Les sacs de denrées ont été achetés via la Guignolée IGA 2020 qui permet à tous ceux qui le souhaitent de se procurer un sac-cadeau au coût de 10$. Ce dernier sera garni de six produits d’ici et remis au Centre Roland-Bertrand pour les dons reçus à Shawinigan ou aux Artisans de la Paix pour les dons reçus à Trois-Rivières.

« Nous sommes au fait que la COVID-19 a affecté grand nombre d’entreprises. Par contre, toutes les entreprises qui ont été épargnées sont invitées à prendre part à la Guignolée et à contribuer aux banques alimentaires locales. Nous souhaitons créer un effet boule de neige dans la région. Nous faisons appel à toutes les entreprises de Shawinigan et de Trois-Rivières. La vague de dons est officiellement lancée dans la région avec Konex et maintenant le Docteur du Pare-Brise », renchérit Éric Labranche, gestionnaire des IGA Express de Shawinigan et de Trois-Rivières.

Autre soutien

Souhaitant en faire davantage pour les familles de la région, le Docteur du Pare-Brise et Konex ont décidé de soutenir également le Centre d’action bénévole de Grand-Mère dans la création de ses paniers de Noël.

« En plus des 50 sacs de denrées qui seront remis au Centre Roland-Bertrand, nous avons décidé d’amasser des dons en denrées alimentaires non périssables ici, au Docteur du Pare-Brise », ajoute M. Roy.

En fait, chaque personne qui apporte une denrée alimentaire d’ici au 18 décembre se verra remettre un coupon de tirage par denrée alimentaire remise.

Tout juste avant le congé des Fêtes, le panier cadeau garni de produits provenant de Konex et du Docteur du Pare-Brise sera tiré au sort.

Toute la population de la région est invitée dès maintenant à venir porter ses denrées alimentaires non périssables au 10133, boulevard des Hêtres, Shawinigan.

Les entreprises qui souhaitent quant à elle poursuivre la vague de solidarité sont invitées à contacter Éric Labranche, gestionnaire des IGA Express de Shawinigan et de Trois-Rivières, afin de se procurer des sacs de denrées.