Shawinigan : vous pouvez réserver votre place à quai dès maintenant

Dès le 17 juin, la nouvelle Marina Grand-Mère, située sur les rives de la rivière Saint-Maurice près du pont de Grand-Mère, sera prête à accueillir ses premiers plaisanciers.

Modalités

Les plaisanciers intéressés peuvent dès maintenant réserver leur place en écrivant à l’adresse [email protected]. Dans ce premier envoi, vos coordonnées complètes ainsi que les spécifications de votre bateau doivent être mentionnées. Le gestionnaire mandaté communiquera avec vous par la suite pour vous donner de plus amples informations (prix, emplacements disponibles, etc.) et pour confirmer votre réservation.

Disponibilités des places et services offerts

La marina comprend la location de 89 places saisonnières et 10 places quotidiennes. Les services offerts pour cette première année de fonctionnement comprendront les quais, de l’essence, une station de lavage de bateau et, pour les membres, un accès à la capitainerie comprenant douches, buanderie et toilettes.

Rappelons que le positionnement du projet, en bordure de la rivière, en fait un site d’exception qui offre des vues vers la rivière et des sites patrimoniaux, tels que le pont suspendu (1928) et la centrale hydroélectrique de Grand-Mère (1916).

De plus, ce site offre un important potentiel de développement d’un pôle récréotouristique d’envergure, grâce à la synergie entre différentes installations qui se trouvent à proximité, telles que la Maison de la culture Francis-Brisson, le club de golf de Grand-Mère et plusieurs pistes multifonctionnelles (vélo, motoneige, ski de randonnée, etc.).

« Le projet d’une marina sur les rives de la rivière Saint-Maurice devient concret. C’est une très bonne nouvelle pour les plaisanciers, mais surtout, pour les résidents », explique le maire de Shawinigan, Michel Angers. « Cela donnera à la population une nouvelle fenêtre sur ce magnifique plan d’eau, tout en jouant un rôle important dans le développement de notre industrie touristique. »