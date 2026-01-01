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Pour faire face à la hausse des prix

Christine Fréchette annonce trois nouvelles mesures en lien avec le coût de la vie

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25 mai 2026
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Par La Presse Canadienne

La première ministre du Québec, Christine Fréchette, a annoncé lundi après-midi trois nouvelles mesures afin d'aider les Québécois à faire face à la hausse du coût de la vie.

«L'inflation, ça touche tout le monde. (...) On doit donner de l'oxygène aux Québécois. On doit donner un coup de pouce financier aux Québécois», a affirmé Mme Fréchette dans une épicerie de Sherbrooke.

Comme il a été révélé au cours de la dernière fin de semaine, le gouvernement caquiste va abolir «de manière permanente» la taxe de vente du Québec (TVQ) sur une série de produits de consommation courante à compter du 15 juillet.

Cette mesure touchera notamment des collations, comme les barres tendres et les noix, les fruits et les légumes prêts à servir, tels que les plateaux de légumes coupés et les salades de fruits, ainsi que le papier hygiénique et les mouchoirs en papier.

Québec estime que le retrait de la TVQ sur ces différents produits permettra à un couple avec deux enfants d'économiser près de 50 $ en moyenne sur une année.

Mme Fréchette a également confirmé son engagement d'appliquer une réduction de 50 $ sur le coût de renouvellement des droits d'immatriculation pour les véhicules de promenade pendant un an à compter du 1er septembre.

En conférence de presse en compagnie du ministre des Finances, Eric Girard, la première ministre a expliqué que la réduction sera appliquée automatiquement au moment du renouvellement de l'immatriculation. Le gouvernement avance que cette mesure visera les véhicules à essence, hybrides, hybrides rechargeables et au diesel, soit près de 4,9 millions de voitures.

Finalement, le gouvernement Fréchette a annoncé une aide ponctuelle aux bénéficiaires du crédit d'impôt pour solidarité. À compter du 4 juin, ces personnes se verront verser automatiquement un montant forfaitaire pouvant atteindre 200 $. Cette mesure doit bénéficier à 3,5 millions de personnes, dont 295 000 familles avec enfants.

La Presse Canadienne

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