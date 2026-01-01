Mark Carney prévoit 51 milliards $ pour les infrastructures locales

Le gouvernement fédéral a élaboré un plan visant à combler les lacunes en matière d’infrastructures à travers le Canada grâce à un financement de plusieurs milliards de dollars au cours de la prochaine décennie.

Le premier ministre Mark Carney se trouve mardi à Brampton, en Ontario, où il présente en détail la manière dont son gouvernement prévoit de répartir les 51 milliards $ du Fonds pour bâtir des collectivités fortes, annoncé pour la première fois dans le budget 2025.

Ce montant comprend 27,8 milliards $ sur les dix prochaines années pour la construction et la rénovation d’infrastructures locales essentielles, comme les routes locales et les systèmes d’approvisionnement en eau, ainsi que 6 milliards $ pour d’autres grands projets locaux.

La première annonce de M. Carney dans le cadre de ce volet local porte sur 64 millions $ destinés à un nouveau centre communautaire et à un parc à Brampton, une douzaine d’autres projets étant en cours de préparation à travers le pays.

Les 17,2 milliards $ restants du fonds devront être complétés par les provinces et les territoires et serviront à réduire le coût des logements neufs et à construire des établissements de santé, tels que de nouveaux services d’urgence.

Le gouvernement fédéral a dévoilé la semaine dernière que l’Ontario, qui recevra la plus grande part du financement parmi les provinces et les territoires, utilisera sa dotation pour exonérer de la taxe de vente les nouvelles propriétés résidentielles admissibles au cours de l’année à venir.

Craig Lord, La Presse Canadienne