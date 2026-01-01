Jean-Yves Tremblay honoré par l’Union des municipalités du Québec 

La Ville de Shawinigan a soulginé les 40 ans d’engagement en politique municipale du conseiller municipal Jean-Yves Tremblay, qui a été honoré au gala des Assises de l’Union des municipalités du Québec.

Conseiller municipal de 1982 à 2005, puis de 2009 à 2026, monsieur Tremblay a consacré une part importante de sa vie au service des citoyennes et citoyens de Shawinigan. Natif de la ville, ancien plombier et mécanicien au sein de grandes entreprises d’ici, il a toujours placé sa communauté au cœur de ses priorités.

« Jean-Yves Tremblay incarne un engagement municipal rare, profondément humain et enraciné dans sa communauté. Depuis 40 ans, il est présent pour les citoyennes et citoyens, à l’écoute de leurs besoins et toujours animé par le désir de faire avancer Shawinigan. Au nom du conseil municipal et de toute la population, je tiens à le remercier sincèrement pour son dévouement exceptionnel », souligne Yves Lévesque, maire de Shawinigan.

Très impliqué auprès des aînés et sensible aux réalités vécues par les personnes plus vulnérables, monsieur Tremblay est également reconnu pour son humanité et son engagement personnel. Son 500e don de sang, réalisé le jour de ses 78 ans, témoigne avec force de sa générosité et de son désir constant d’aider les autres.

Parmi les projets qui lui tiennent particulièrement à cœur figure le récent dénouement du conflit de travail à la Régie de transport en commun de Shawinigan, qu’il a présidé pendant plus de 12 ans.