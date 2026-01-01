Québec révèle les critères de sélection du PSTQ et confirme l'abolition du PEQ

Le gouvernement du Québec compte admettre près de 29 000 immigrants économiques en vertu du Programme de sélection des travailleurs (PSTQ) pour l’année 2026.

Le ministre de l’Immigration, Jean-François Roberge, a annoncé vendredi les grandes orientations de ce programme présenté comme une alternative au Programme de l’expérience québécoise (PEQ), aboli par Québec en novembre dernier.

En conférence de presse, M. Roberge a confirmé que le PEQ était bel et bien mort et enterré, ajoutant que le PSTQ était un «meilleur» programme, car il permet de sélectionner les résidents permanents plutôt que de traiter les demandes en fonction «du premier arrivé, premier servi».

Le gouvernement va prioriser les candidats qui ont obtenu un diplôme au Québec, ceux qui travaillent dans un secteur stratégique, tel que la santé, l’éducation, la construction et le génie, et les personnes qui affichent un «profil diversifié».

M. Roberge a précisé que les candidatures des personnes vivant à l’extérieur de la région métropolitaine de Montréal seront également traitées en priorité.

Se fiant sur ces critères de sélection, le ministère de l’Immigration a confirmé l’envoi de 2549 invitations pour le mois de janvier. Ces invitations seront transmises à la fin de chaque mois.

Parmi ces candidats invités à obtenir la résidence permanente, 64,5 % sont des diplômés du Québec, 65,9 % résident à l’extérieur de Montréal et de Laval et 32,7 % œuvrent dans un secteur jugé «stratégique».

