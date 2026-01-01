Chefferie caquiste: 20 600 membres pourront voter pour le prochain premier ministre

La course à la chefferie caquiste a permis de recruter un peu plus de 5500 nouveaux membres. Selon des chiffres préliminaires transmis par la Coalition avenir Québec (CAQ), 20 576 membres pourront voter pour leur prochain chef.

Au moment du lancement de la course, le parti avait indiqué qu’il avait environ 15 000 membres.

La date limite pour devenir membre et avoir le droit de vote pour la chefferie était le 13 mars.

Il n’est toutefois pas possible de savoir pour qui ces membres ont l'intention de voter entre Christine Fréchette et Bernard Drainville.

Les récents sondages montrent toutefois une avance pour l’ancienne ministre de l’Économie.

Le premier débat entre les deux aspirants successeurs à François Legault aura d’ailleurs lieu en fin de semaine à Québec. Le deuxième se tiendra le 28 mars à Laval.

Le nouveau chef de la CAQ – et prochain premier ministre – sera connu le 13 avril.

Thomas Laberge, La Presse Canadienne