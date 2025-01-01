Le député Louis Plamondon détrône Sir Wilfrid Laurier

C’est un vibrant et sincère hommage qui a été rendu hier par tous les partis en Chambre au député bloquiste Louis Plamondon, détenteur depuis lundi, du record absolu de longévité parlementaire à Ottawa avec 15 057 jours en fonction. Les élus de tous les partis représentés au Parlement ont salué ce record absolu du doyen des Communes.

Déjà détenteur du record pour le plus grand nombre d’élections et pour le plus grand nombre de jours à siéger sans interruption, il restait à Louis Plamondon à éclipser la marque de 41 ans, 2 mois et 20 jours détenue par Sir Wilfrid Laurier pour l’ensemble de sa carrière.

Depuis 1984, Louis Plamondon a continuellement défendu les intérêts des citoyens de Bécancour–Nicolet–Saurel–Alnôbak et de ceux du Québec, les gens lui témoignant leur confiance élection après élection. Le secret de cette remarquable longévité politique? « Être près de son monde et à l’écoute de leurs préoccupations, c’est la base du travail du politicien. Les gens vont se souvenir de vos actions dans le comté bien davantage que de vos discours en Chambre. Ils veulent quelqu’un qui est à leur écoute, qui travaille pour eux, pour faire avancer leurs enjeux et ce qui leur tient à cœur », dit Louis Plamondon.

Cette proximité, c’est du concret : cet été seulement, il a pris part à plus de 90 événements dans son comté! Membre fondateur du Bloc Québécois, son engagement envers le Québec est aussi solidement ancré. Et ce n’est pas fini : Louis a bien l’intention d’être de la prochaine élection pour continuer à porter les intérêts des gens de son coin!

« Ce qui est fascinant dans une carrière politique c’est que les années passent, les débats changent, les gouvernements se succèdent, mais la passion, elle, demeure. Ce rôle reste le plus grand honneur de ma vie. Être élu pour un mandat c’est un geste de confiance, être élu pour une décennie, c’est une responsabilité, mais être élu pendant 42 ans c’est un honneur qui dépasse les mots. Et si j’ai tenu, c’est d’abord grâce à la confiance des gens de Bécancour– Nicolet–Saurel–Alnôbak, grâce à leurs conseils, grâce à leur attachement à un député qui a toujours essayé d’être humain, accessible, terre à terre. Je leur dois tout », a souligné M. Plamondon.

Membre fondateur du Bloc Québécois, Louis Plamondon a également connu et travaillé avec tous les chefs du parti au fil de ses mandats.

« Tout le monde aime Louis Plamondon, qu’il s’agisse de ses collègues du Bloc Québécois ou des autres formations politiques, mais surtout de ses électeurs qui, d’une génération à l’autre, votent pour lui sans désemparer depuis 1984. Louis, c’est le député qui revient à Ottawa le lundi et vous annonce qu’il a participé à 21 événements publics dans sa circonscription durant la fin de semaine. Avec ses 41 ans de présence ininterrompue à la Chambre des communes, il n’a plus désormais à se soucier de la longévité de Wilfrid Laurier. Il n’aura qu’à se contenter de battre, jour après jour, son propre record », a relevé Lucien Bouchard.

« Louis n’a jamais recherché les honneurs. Il a toujours agi avec honneur, et c’est tout à son honneur. Ce fut un privilège pour moi de travailler aux côtés d’un élu dont l’engagement envers ses concitoyens et son parti est si fort. Après avoir battu tous les records je lui souhaite, avec amitié et reconnaissance, d’autres longues et belles années de service », a ajouté Gilles Duceppe.

« Louis collectionne les années en politique comme d’autres collectionnent l’or et les bijoux; c’est un plus riche trésor pour tout le Québec. Avant tout, c’est pour les gens, ceux de son coin et de tout le Québec, qu’un engagement aussi exceptionnel que le sien est précieux. Pour les élus du Bloc Québécois, et assurément, pour quiconque désire s’impliquer en politique, Louis incarne ce que signifie au quotidien représenter et défendre avec intégrité, loyauté et constance, les intérêts des gens qui ont placé en nous leur confiance. C’est un privilège et une très grande fierté que de travailler avec lui et nous avons bien hâte d’avoir de nouvelles années à ses côtés. Du fond du cœur, en mon nom, en celui du Bloc, mais surtout au nom de celles et ceux que nous servons, merci pour tout, Louis ! », a conclu Yves-François Blanchet.