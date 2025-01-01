Nous joindre
Bloc québécois

La longévité du député Louis Plamondon au Parlement fédéral saluée par ses pairs

durée 10h00
27 novembre 2025
Par La Presse Canadienne

Le nouveau record de longévité du député bloquiste Louis Plamondon, le doyen de la Chambre des communes, a été salué mercredi, non seulement par son propre parti, mais aussi par ses opposants politiques à Ottawa.

«C'est un peu le Céline Dion du Parlement ou le Mario Lemieux», a affirmé le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, à la Chambre des communes, à l'occasion d'un moment consacré à rendre hommage à M. Plamondon après la période de questions.

Celui qui a été élu pour la première fois en septembre 1984 est devenu lundi le député fédéral ayant siégé le plus longtemps sur la Colline à Ottawa en nombre de jours. Dépassant maintenant les 15 057 jours, M. Plamondon a détrôné l'ancien premier ministre du Canada, sir Wilfrid Laurier, qui en avait cumulé 15 056.

En 2024, M. Plamondon avait décroché le record du député ayant été en poste sans interruption le plus longtemps à la Chambre des communes depuis la Confédération de 1867.

«Il est au sein du caucus un ciment respecté. Mais non, je ne le prêterais pas aux autres partis. Son secret: il aime son monde, il aime la politique, il aime servir. Il est un modèle d'une époque qui ne doit jamais être révolue», a dit M. Blanchet, mercredi.

Des députés du Parti libéral, du Parti conservateur, du Nouveau Parti démocratique et du Parti vert ont également, tour à tour, rendu hommage au parcours de M. Plamondon.

Frédéric Lacroix-Couture, La Presse Canadienne

