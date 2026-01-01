Nous joindre
Jusqu'à 12,4 millions $

Le fédéral contribuera au financement des efforts de rachat d'armes à feu au Québec

8 janvier 2026
8 janvier 2026
Par La Presse Canadienne

Le gouvernement fédéral a annoncé qu'il verserait jusqu'à 12,4 millions $ pour couvrir les dépenses du Québec pour la coordination du rachat des armes à feu interdites dans la province.

Depuis mai 2020, Ottawa a interdit environ 2500 types d'armes à feu au motif qu'elles ont leur place sur le champ de bataille, et non entre les mains de chasseurs ou de tireurs sportifs.

Le gouvernement fédéral affirme qu'un programme national de rachat permettra aux propriétaires d'armes à feu interdites d'obtenir une indemnisation équitable.

Ottawa a prévu un budget de plus de 700 millions $ pour cette opération de rachat.

Le ministre de la Sécurité publique du Québec, Ian Lafrenière, a déclaré dans un communiqué que la province soutenait le programme fédéral, le qualifiant de mesure visant à renforcer la sécurité des communautés.

Sécurité publique Canada indique que le programme de rachat sera ouvert aux propriétaires d'armes à feu de tout le pays dans les semaines à venir.

Jim Bronskill, La Presse Canadienne

