Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Cotisations syndicales facultatives

Aucun projet de loi, «rien ne va museler la FTQ», prévient Magali Picard

durée 15h00
8 janvier 2026
ici

commentaires

ici

likes

imprimante
email
Par La Presse Canadienne

Projets de loi ou pas, «rien ne va museler la FTQ», prévient la présidente de la FTQ, Magali Picard.

Au cours de sa traditionnelle conférence de presse du début d'année, jeudi à Montréal, la présidente de la plus grande centrale syndicale du Québec a ainsi fait référence au projet de loi du ministre du Travail, Jean Boulet, qui établit le principe de cotisations syndicales facultatives, lorsqu'un syndicat voudra contester une loi ou faire une campagne publicitaire, plutôt que de se limiter à négocier des conventions collectives et défendre ses membres.

Mme Picard a prévenu qu'en cette année électorale au Québec, la FTQ sera présente à toutes les tribunes et acceptera toutes les invitations qu'elle recevra.

La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec ne prend plus position en faveur d'un parti politique, comme elle l'a déjà fait dans le passé, a-t-elle rappelé.

Ceci ne l'empêchera pas de faire valoir son point de vue sur les projets de loi qui concernent les travailleurs, les questions d'intérêt public comme l'inflation, la crise du logement, l'immigration, les droits de douane, les services publics.

Mme Picard a précisé que la FTQ sera notamment présente au congrès du Parti québécois, à la fin du mois de janvier, puisqu'elle vient d'y être invitée. Et elle acceptera les autres invitations des partis politiques, si elle en reçoit d'autres, afin de faire entendre la voix de ses 600 000 membres, a-t-elle affirmé.

Lia Lévesque, La Presse Canadienne

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Le fédéral contribuera au financement des efforts de rachat d'armes à feu au Québec

Publié à 12h00

Le fédéral contribuera au financement des efforts de rachat d'armes à feu au Québec

Le gouvernement fédéral a annoncé qu'il verserait jusqu'à 12,4 millions $ pour couvrir les dépenses du Québec pour la coordination du rachat des armes à feu interdites dans la province. Depuis mai 2020, Ottawa a interdit environ 2500 types d'armes à feu au motif qu'elles ont leur place sur le champ de bataille, et non entre les mains de chasseurs ...

LIRE LA SUITE
Le Canada devrait agir avec d'autres pour défendre la souveraineté, selon des experts

Publié le 6 janvier 2026

Le Canada devrait agir avec d'autres pour défendre la souveraineté, selon des experts

Des experts en politique étrangère affirment qu'Ottawa devrait tendre la main aux pays menacés par les États-Unis afin de coordonner une réponse aux mesures prises par l'administration Trump contre le Venezuela. Les États-Unis ont étonné le monde entier cette fin de semaine en capturant le président vénézuélien Nicolás Maduro lors d'un raid ...

LIRE LA SUITE
Un «responsable de l'éthique» pour la course à la chefferie du PLQ

Publié le 5 janvier 2026

Un «responsable de l'éthique» pour la course à la chefferie du PLQ

Le Parti libéral du Québec (PLQ) nomme un «responsable de la conformité et de l’éthique» afin de s'assurer notamment du respect de la loi en matière de financement dans le cadre de sa nouvelle course à la chefferie. C'est ce que la formation politique indique dans les modalités officiellement adoptées dimanche, en vue d'encadrer la course qui ...

LIRE LA SUITE