Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Nouveau ministre de l'Environnement

Drainville remet en question les cibles de réduction de GES du Québec

durée 18h00
10 septembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par La Presse Canadienne

Le nouveau ministre de l'Environnement, Bernard Drainville, est prêt à revoir les cibles de réduction des gaz à effet de serre (GES) du Québec.

Rappelons que conformément aux ententes internationales, le Québec s’est engagé à réduire d’ici à 2030 de 37,5 % ses émissions de GES, par rapport au niveau de 1990.

Mais en mêlée de presse peu après avoir prêté serment mercredi, M. Drainville a ouvert la porte à les réviser.

D'ailleurs, dans le discours de présentation de son cabinet, le premier ministre François Legault a fait savoir que son ministre allait revoir le plan du Québec pour tenir compte du nouveau contexte nord-américain et des priorités des Québécois.

Patrice Bergeron, La Presse Canadienne

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Remaniement ministériel : des changements, mais peu de nouveaux visages

Publié hier à 15h00

Remaniement ministériel : des changements, mais peu de nouveaux visages

Aujourd'hui, le premier ministre du Québec, François Legault, a finalement révélé qui de son équipe siégerait à son nouveau conseil des ministres. Plusieurs changent simplement de ministère, d'autres ont perdu leur titre, et on y retrouve que quelques nouveaux venus.   À un an des prochaines élections provinciales, M. Legault a pris la décision ...

LIRE LA SUITE
Le nouveau conseil des ministres de François Legault sera dévoilé mercredi après-midi

Publié hier à 9h00

Le nouveau conseil des ministres de François Legault sera dévoilé mercredi après-midi

C'est mercredi après-midi que le premier ministre François Legault procédera à son très attendu remaniement ministériel. M. Legault promet depuis le début de l'été de procéder à un remaniement, dans l'espoir de donner un nouveau souffle à son gouvernement. Ce brassage de cartes arrive à un peu plus d'un an des prochaines élections générales, ...

LIRE LA SUITE
SAAQclic: la commission Gallant suspend ses audicences publiques jusqu'à lundi

Publié le 9 septembre 2025

SAAQclic: la commission Gallant suspend ses audicences publiques jusqu'à lundi

La commission d'enquête sur le fiasco SAAQclic a décidé de suspendre ses audiences publiques jusqu'à lundi prochain en raison d'une quantité trop importante d'informations à traiter à la suite de la levée du secret professionnel par la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ). Le procureur en chef de la commission Gallant, Simon ...

LIRE LA SUITE