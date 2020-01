Nuit de la lecture : Trois-Rivières se met à la page, avec le youtubeur Massi Mahiou

Présentée par la Fondation Lire pour réussir et l’Union des écrivaines et des écrivains québécois (UNEQ) dans le cadre de la Nuit de la lecture en France, une deuxième édition de la Nuit de la lecture se tiendra dans plusieurs régions du Québec, le samedi 18 janvier.

Parole-Création participe pour la première fois à cet événement en présentant Ouvrir la nuit. À Trois-Rivières, l'événement de la Nuit de la lecture se déroulera à la bibliothèque Gatien-Lapointe (1425 Place de l'Hôtel de Ville, Trois-Rivières),.





o Bar à bonbons et grignotines Un invité spécial sera présent pour l'occasion: il s'agit du youtubeur Massi Mahiou . Voici un petit aperçu des activités qui se tiendront à la bibliothèque Gatien-Lapointe, entre 18 h et 22 h :o Rencontre avec le youtubeur Massi Mahiou;o Vélo smoothie;o Atelier baume à lèvres;o Jeux vidéo en continu;o Jeux de société;o Activité de rallye dans la bibliothèque;o Écran vert pour tournage vidéo;o Backdrop pour la prise de photos;o Musique en continu + danse;o Bar à bonbons et grignotines

Depuis quatre ans, en France, le ministère de la Culture invite les librairies, bibliothèques et lieux culturels à ouvrir leurs portes la nuit tombée pour offrir des animations gratuites sur le livre et la lecture. Le 18 janvier, le Québec se joint à la Nuit de la lecture avec des écrivaines et des écrivains d’ici. Le programme de lectures, riche et diversifié, s’adresse à tous les publics et est disponible sur le site.